超現實視覺包太有話題！金世正、吳速玲就算撞款也想拎

法國時尚品牌LONGCHAMP與視覺藝術刊物合作聯名袋包上市，在全球各地主要市場都舉辦了派對活動，品牌大使金世正當然也現身首爾場，以白色連身洋裝搭配，美出新高度。而台灣藝人袁艾菲、名媛吳速玲等人也在社群平台上，曬出這系列袋包的穿搭照，由於話題感十足，即使撞款了也不介意。

以經典Le Pliage®摺疊包為主軸的LONGCHAMP新聯名系列，由於袋包上的圖案充滿視覺衝擊效果，即使搭配素雅的服裝，也能有造型亮點。像是品牌大使金世正出席上市派對時，就身穿白色連身洋裝，帶著藍色為底裝飾叼著煙斗的法鬥圖騰包，既優雅又帶著俏皮可愛感。而袁艾菲則是呼應了包包的微笑香蕉圖案，擺拍搞怪的動作，讓人莞爾；時尚媽咪形象的吳速玲更將全新聯名手提包攜帶出遊，手提聯名包款率性時髦，一展夏日旅行的好心情。