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超現實視覺包太有話題！金世正、吳速玲就算撞款也想拎
法國時尚品牌LONGCHAMP與視覺藝術刊物合作聯名袋包上市，在全球各地主要市場都舉辦了派對活動，品牌大使金世正當然也現身首爾場，以白色連身洋裝搭配，美出新高度。而台灣藝人袁艾菲、名媛吳速玲等人也在社群平台上，曬出這系列袋包的穿搭照，由於話題感十足，即使撞款了也不介意。
以經典Le Pliage®摺疊包為主軸的LONGCHAMP新聯名系列，由於袋包上的圖案充滿視覺衝擊效果，即使搭配素雅的服裝，也能有造型亮點。像是品牌大使金世正出席上市派對時，就身穿白色連身洋裝，帶著藍色為底裝飾叼著煙斗的法鬥圖騰包，既優雅又帶著俏皮可愛感。而袁艾菲則是呼應了包包的微笑香蕉圖案，擺拍搞怪的動作，讓人莞爾；時尚媽咪形象的吳速玲更將全新聯名手提包攜帶出遊，手提聯名包款率性時髦，一展夏日旅行的好心情。
不喜歡太高調設計袋包也沒關係，義大利輕奢包Gianni Chiarini推出「迷幻暮色」主題，以黑夜中光線唯美朦朧的暮色為靈感，運用溫暖的大地色調、灰藍、萊姆綠色，搭配草編、皮革、鉤織工藝，點綴金屬光澤，打造出多款視覺系時尚包款。系列中運用柔軟納帕皮革打造的LOUISE中型手提包，有著細緻褶皺，散發知性清新氣質。可調長度的肩帶搭配適中的尺寸和容量，不論通勤或休閒都百搭實用。而時髦的草編包是海邊度假和野餐必備，因此Judy中型草編手提包，以精緻菱紋編織搭配紮實皮革提把，包包兩側金屬扣環可扣上或敞開，輕鬆變換輪廓造型，以適應場合需求。
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