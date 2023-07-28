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POP MART全台唯一「DIMOO主題店」插旗新竹巨城開幕
國際潮玩品牌POP MART泡泡瑪特繼上月底開出新光三越台中店後，時隔一個月再展店，以旗下人氣角色DIMOO為主題，插旗新竹巨城購物中心一樓打造全台首間主題店「POP MART新竹巨城DIMOO主題店」於今日正式開幕。
「POP MART新竹巨城 DIMOO主題店」是全台第一間主題店，以品牌旗下極受歡迎的可愛「DIMOO」為主角，採用冷色系的店內裝潢與大量LED燈條，門市頂端還有一隻手拿彩虹氣球的大型DIMOO，整體呈現出可愛的未來感，相當吸睛。
慶祝開幕，新竹巨城DIMOO主題店自即日起至7/30獨家開賣全球限量285隻、台灣限定的「DIMOO黑熊」，由DIMOO藝術家AYAN親自設計以Q版台灣黑熊為靈感的造型，慵懶神情可愛又逗趣，單筆消費滿1,500元（需含任一DIMOO系列產品），即可憑券加價5,980元購買，每日限量95隻，三日總共285隻，售完不補。首日限額95隻一開幕即被掃購一空，粉絲可把握明後兩天最後機會。另外，凡購買「DIMOO黑熊」即贈限量海報一張，每日前20名再加碼贈送藝術家AYAN親筆簽名海報一張。
除了「DIMOO黑熊」，新竹巨城 DIMOO主題店同步推出「DIMOO黑熊徽章套裝」，不限購買金額即可加價450元購買，售完為止。針對喜愛大型潮玩的藏家，新竹巨城 DIMOO主題店也推出多款限量MEGA系列，其中包含與知名藝術家蜷川實花聯名的「MEGA JUST DIMOO 蜷川實花」。
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