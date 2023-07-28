快訊

中職／超暖！日本球迷徒手接球受傷 江坤宇送簽名球並祝康復

杜蘇芮颱風海陸警解除！「卡努」接力預計這時最接近台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

POP MART全台唯一「DIMOO主題店」插旗新竹巨城開幕

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新竹巨城DIMOO主題店於開幕首三日（即日起至7/30）獨家開賣台灣限定「DIMOO黑熊」。圖／POP MART提供
新竹巨城DIMOO主題店於開幕首三日（即日起至7/30）獨家開賣台灣限定「DIMOO黑熊」。圖／POP MART提供

國際潮玩品牌POP MART泡泡瑪特繼上月底開出新光三越台中店後，時隔一個月再展店，以旗下人氣角色DIMOO為主題，插旗新竹巨城購物中心一樓打造全台首間主題店「POP MART新竹巨城DIMOO主題店」於今日正式開幕。

「POP MART新竹巨城 DIMOO主題店」是全台第一間主題店，以品牌旗下極受歡迎的可愛「DIMOO」為主角，採用冷色系的店內裝潢與大量LED燈條，門市頂端還有一隻手拿彩虹氣球的大型DIMOO，整體呈現出可愛的未來感，相當吸睛。

慶祝開幕，新竹巨城DIMOO主題店自即日起至7/30獨家開賣全球限量285隻、台灣限定的「DIMOO黑熊」，由DIMOO藝術家AYAN親自設計以Q版台灣黑熊為靈感的造型，慵懶神情可愛又逗趣，單筆消費滿1,500元（需含任一DIMOO系列產品），即可憑券加價5,980元購買，每日限量95隻，三日總共285隻，售完不補。首日限額95隻一開幕即被掃購一空，粉絲可把握明後兩天最後機會。另外，凡購買「DIMOO黑熊」即贈限量海報一張，每日前20名再加碼贈送藝術家AYAN親筆簽名海報一張。

除了「DIMOO黑熊」，新竹巨城 DIMOO主題店同步推出「DIMOO黑熊徽章套裝」，不限購買金額即可加價450元購買，售完為止。針對喜愛大型潮玩的藏家，新竹巨城 DIMOO主題店也推出多款限量MEGA系列，其中包含與知名藝術家蜷川實花聯名的「MEGA JUST DIMOO 蜷川實花」。

POP MART泡泡瑪特，以旗下人氣角色DIMOO為主題，插旗新竹巨城打造全台首間主題店。圖／POP MART提供
POP MART泡泡瑪特，以旗下人氣角色DIMOO為主題，插旗新竹巨城打造全台首間主題店。圖／POP MART提供
「POP MART新竹巨城DIMOO主題店」今日正式開幕。圖／POP MART提供
「POP MART新竹巨城DIMOO主題店」今日正式開幕。圖／POP MART提供
門市頂端還有一隻手拿彩虹氣球的大型DIMOO，可愛又吸睛。圖／POP MART提供
門市頂端還有一隻手拿彩虹氣球的大型DIMOO，可愛又吸睛。圖／POP MART提供

新竹 台灣黑熊 藝術家

延伸閱讀

國民美食「炒米粉」曾是高級宴席菜 老照片細數新竹米粉的黃金歲月

吳欣盈不參選新竹立委原因曝光 柯文哲找胞妹柯美蘭也被拒絕

影／「平民的銀行」儲蓄互助社深入偏鄉 在台成立60周年

線上遊戲分數買賣銷售額2億元 新竹男欠稅不繳下場慘了

相關新聞

華航「爸氣起飛」限時優惠 全航線最高折3588元

一年一度父親節即將到來，華航（2610）邀請所有爸爸一起「爸氣起飛」，全航線限時優惠，最高可享3,588元(未稅)折扣優...

超現實視覺包太有話題！金世正、吳速玲就算撞款也想拎

法國時尚品牌LONGCHAMP與視覺藝術刊物合作聯名袋包上市，在全球各地主要市場都舉辦了派對活動，品牌大使金世正當然也現...

FERRAGAMO獻父親節暨2023早秋推薦 活力變身風格走跳

再過不到兩周就是一年一度的父親節。義大利精品品牌FERRAGAMO自品牌2023早秋系列中嚴選多款新品成為父親節禮品推薦...

四十年來頭一遭！Swatch首款方型腕表問世 挑戰無邊框鏡面限制

如果，SWATCH創辦人海耶克先生，當年選擇推出方型腕表的話，今日的品牌風景是否會截然不同呢？時光無法倒流，但可以透過製表科技的進步，把當初的不可能付諸實現，於是SWATCH選在瑞士國慶日（8月1日）推出品牌第一款市售的方型腕表，其概念便是受到了40年前的原型方表啟發，改用招牌生物陶瓷製成，還挑戰難度頗高的「無邊框鏡面」，讓人驚豔。

POP MART全台唯一「DIMOO主題店」插旗新竹巨城開幕

國際潮玩品牌POP MART泡泡瑪特繼上月底開出新光三越台中店後，時隔一個月再展店，以旗下人氣角色DIMOO為主題，插旗...

G-SHOCK迎40歲生日 品牌之父來台親揭「地表最強悍」腕表秘密

CASIO旗下的G-SHOCK於迎來40歲的同時，也選在各地舉辦品牌紀念活動。因此，被稱為「G-SHOCK之父」的伊部菊雄先生睽違五年再度參與在台周年記者會，並親自解密品牌腕表，如何掉到地上也摔不壞的強悍耐衝擊特性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦