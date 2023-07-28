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四十年來頭一遭！Swatch首款方型腕表問世 挑戰無邊框鏡面限制

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
SWATCH選在瑞士國慶日（8月1日）將推出品牌第一款市售的方型腕表，其概念便是受到了40年前的原型方表啟發。圖／SWATCH提供
SWATCH選在瑞士國慶日（8月1日）將推出品牌第一款市售的方型腕表，其概念便是受到了40年前的原型方表啟發。圖／SWATCH提供

如果，SWATCH創辦人海耶克先生，當年選擇推出方型腕表的話，今日的品牌風景是否會截然不同呢？時光無法倒流，但可以透過製表科技的進步，把當初的不可能付諸實現，於是SWATCH選在瑞士國慶日（8月1日）推出品牌第一款市售的方型腕表，其概念便是受到了40年前的原型方表啟發，改用招牌生物陶瓷製成，還挑戰難度頗高的「無邊框鏡面」，讓人驚豔。

80年代時因當時瑞士傳統鐘表業受到石英表的打擊，SWATCH品牌應孕而生，後來的故事大家都知道了。然而，在SWATCH發展的歷程中，有著不為人知的一面，就是1982年之際，品牌創辦人海耶克先生拍板決定最終推出的腕表樣式，其中就有方型款式作為備選。於是走過40年後，SWATCH設計與研發團隊便思考，如果當年選擇的是方型，會不會有更讓人意想不到的結果呢？於是品牌再次挑戰常規，重新檢視了原型表款，結合陶瓷粉末與生物源材質，打造全新BIOCERAMIC WHAT IF? 系列腕表。

SWATCH全新BIOCERAMIC WHAT IF?系列腕表，有著簡潔表盤、表殼搭配柔和霧面灰、綠、米色與黑色，也忠實反映出40年前的設計美學，至今仍時髦有型。 圖／SWATCH提供
SWATCH全新BIOCERAMIC WHAT IF?系列腕表，有著簡潔表盤、表殼搭配柔和霧面灰、綠、米色與黑色，也忠實反映出40年前的設計美學，至今仍時髦有型。 圖／SWATCH提供

視野的無邊際效果成為當代審美重點，以相同概念，SWATCH全新BIOCERAMIC WHAT IF?系列腕表，就搭配了首次採用生物源素材製作的「無邊框鏡面」，讓表盤得以有著一覽無遺的側面視角。簡潔表盤、表殼搭配柔和霧面灰、綠、米色與黑色，也忠實反映出40年前的設計美學，至今仍時髦有型。 SWATCH解釋，因為獨家的BIOCERAMIC（生物陶瓷）的問世，讓特殊造型的表鏡得以在組裝時達成高密合度，實現過去不可能的無邊框效果。而這系列還有一個有趣的細節，翻至表背會發現電池蓋上重現1983年品牌首批四款腕表表盤的圖案，藉以向GENT腕表上市40周年致意。

採用生物源材質製成的貼合式表帶、生物源材質環與BIOCERAMIC 生物陶瓷表扣。圖／SWATCH提供
採用生物源材質製成的貼合式表帶、生物源材質環與BIOCERAMIC 生物陶瓷表扣。圖／SWATCH提供

SWATCH解釋，因為獨家的BIOCERAMIC（生物陶瓷）的問世，讓特殊造型表鏡得以在組裝時達成高密合度，實現過去不可能的無邊框效果。圖／SWATCH提供
SWATCH解釋，因為獨家的BIOCERAMIC（生物陶瓷）的問世，讓特殊造型表鏡得以在組裝時達成高密合度，實現過去不可能的無邊框效果。圖／SWATCH提供

SWATCH BIOCERAMIC WHAT IF?系列腕表，生物陶瓷材質表殼與表冠，搭配生物源材質無邊框表鏡，3,300元。圖／SWATCH提供
SWATCH BIOCERAMIC WHAT IF?系列腕表，生物陶瓷材質表殼與表冠，搭配生物源材質無邊框表鏡，3,300元。圖／SWATCH提供

SWATCH BIOCERAMIC WHAT IF?系列腕表，生物陶瓷材質表殼與表冠，搭配生物源材質無邊框表鏡，3,300元。圖／SWATCH提供
SWATCH BIOCERAMIC WHAT IF?系列腕表，生物陶瓷材質表殼與表冠，搭配生物源材質無邊框表鏡，3,300元。圖／SWATCH提供

SWATCH BIOCERAMIC WHAT IF?系列腕表，生物陶瓷材質表殼與表冠，搭配生物源材質無邊框表鏡，3,300元。圖／SWATCH提供
SWATCH BIOCERAMIC WHAT IF?系列腕表，生物陶瓷材質表殼與表冠，搭配生物源材質無邊框表鏡，3,300元。圖／SWATCH提供

SWATCH BIOCERAMIC WHAT IF?系列腕表，生物陶瓷材質表殼與表冠，搭配生物源材質無邊框表鏡，3,300元。圖／SWATCH提供
SWATCH BIOCERAMIC WHAT IF?系列腕表，生物陶瓷材質表殼與表冠，搭配生物源材質無邊框表鏡，3,300元。圖／SWATCH提供

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