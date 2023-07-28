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四十年來頭一遭！Swatch首款方型腕表問世 挑戰無邊框鏡面限制
如果，SWATCH創辦人海耶克先生，當年選擇推出方型腕表的話，今日的品牌風景是否會截然不同呢？時光無法倒流，但可以透過製表科技的進步，把當初的不可能付諸實現，於是SWATCH選在瑞士國慶日（8月1日）推出品牌第一款市售的方型腕表，其概念便是受到了40年前的原型方表啟發，改用招牌生物陶瓷製成，還挑戰難度頗高的「無邊框鏡面」，讓人驚豔。
80年代時因當時瑞士傳統鐘表業受到石英表的打擊，SWATCH品牌應孕而生，後來的故事大家都知道了。然而，在SWATCH發展的歷程中，有著不為人知的一面，就是1982年之際，品牌創辦人海耶克先生拍板決定最終推出的腕表樣式，其中就有方型款式作為備選。於是走過40年後，SWATCH設計與研發團隊便思考，如果當年選擇的是方型，會不會有更讓人意想不到的結果呢？於是品牌再次挑戰常規，重新檢視了原型表款，結合陶瓷粉末與生物源材質，打造全新BIOCERAMIC WHAT IF? 系列腕表。
視野的無邊際效果成為當代審美重點，以相同概念，SWATCH全新BIOCERAMIC WHAT IF?系列腕表，就搭配了首次採用生物源素材製作的「無邊框鏡面」，讓表盤得以有著一覽無遺的側面視角。簡潔表盤、表殼搭配柔和霧面灰、綠、米色與黑色，也忠實反映出40年前的設計美學，至今仍時髦有型。 SWATCH解釋，因為獨家的BIOCERAMIC（生物陶瓷）的問世，讓特殊造型的表鏡得以在組裝時達成高密合度，實現過去不可能的無邊框效果。而這系列還有一個有趣的細節，翻至表背會發現電池蓋上重現1983年品牌首批四款腕表表盤的圖案，藉以向GENT腕表上市40周年致意。
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