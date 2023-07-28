G-SHOCK迎40歲生日 品牌之父來台親揭「地表最強悍」腕表秘密

CASIO旗下的G-SHOCK於迎來40歲的同時，也選在各地舉辦品牌紀念活動。因此，被稱為「G-SHOCK之父」的伊部菊雄先生睽違五年再度參與在台周年記者會，並親自解密品牌腕表，如何掉到地上也摔不壞的強悍耐衝擊特性。

截至2023年G-SHOCK在全球多個國家累積販售的表款已達到1.4億只，而一切都可以回溯40年前伊部菊雄先生率領研發團隊，實現了「摔不壞」的可能，因此改寫整個鐘表歷史。所以40周年記者會上，伊部菊雄先生帶來了首次在台曝光的鎚擊測試器，並在現場操作測試實驗裝置，展現G-SHOCK的耐衝擊構造。當金屬鎚子從高處直接撞擊DW-5600E腕表，在重力加速度的撞擊力後，仍然能持續運作，展現了何謂「地表最強悍」手表的威嚴。睽違多年再來台，伊部菊雄先生除了很開心之外，還透露「台灣粉絲好熱情，我沒有公開行程，卻有人到機場來接機」，讓他倍感驚喜。

G-SHOCK之父伊部菊雄先生與歌手小卡比（右）同台。記者吳致碩／攝影

除了伊部菊雄先生來台之外，CASIO海外營業統轄部時計推進部部長縄野達夫介紹最新全球行銷策略；而海外營業統轄部部長執行董事小野哲郎也揭露了未來品牌策略，包括擴展金屬產品線G-Metal打造強悍品牌形象、運用行銷手法宣傳品牌發掘M、Z世代及女性等全新消費族群擴大G-SHOCK優勢加速搶攻運動領域市場，都讓人期待。不過品牌粉絲們更關心的限量與紀念表款也沒少，以透明為概念的「CLEAR REMIX」系列；專為潛水人士而設計的MR-G FROGMAN系列再推出可替換式表帶紀念套組，全球限量700只；旨在用於救援和生存等惡劣環境使用的MUDMAN GW-9500系列表款也同步於現場展出。

自選秀節目爆紅的歌手小卡比先於記者會上，特別致敬伊部菊雄先生，演唱了一小段原創饒舌。記者吳致碩／攝影

清涼視覺感的CLEAR REMIX系列表款，整體皆以透明材質呈現於七款品牌熱門與經典腕表，打造出前所未有的清晰外觀，無論是表殼、表帶、按鈕等零件都換上透明材料，可以直接透視內部零件結構。特別在於在設計細節暗藏40周年元素，包括4顆星狀圖案與「SINCE 1983」字體的表帶扣環，左下功能按鈕上的星星，背蓋與數位顯示表款背光燈的40周年Logo等等。而滿足極端條件下工作專業人士需求的Master of G MUDMAN系列全新GW-9500腕表，除了具有防塵防泥結構，同時搭載雙層LCD顯示、三重感應器，並提供更纖薄表圈設計，功能強大、配戴更舒適。而且GW-9500強化數位羅盤效能，透過首次使用的雙層反轉LCD顯示可讓羅盤圖形顯示在頂層，在能見度較低的環境中也可使用，幾乎是等同軍用規格般的強悍，備受矚目。

首次在台曝光的鎚擊測試器，並在現場操作測試實驗裝置，展現G-SHOCK腕表的耐衝擊構造。記者吳致碩／攝影

G-SHOCK MR-G FROGMAN系列MRG-BF1000E-1A9腕表，鈦金屬表殼，約18萬5,000元。圖／CASIO提供

旨在用於救援和生存等惡劣環境使用的MUDMAN GW-9500系列表款也同步於現場展出。記者吳致碩／攝影

G-SHOCK 40周年紀念CLEAR REMIX系列GA-114RX-7A腕表，5,900元。圖／CASIO提供

G-SHOCK 40周年紀念CLEAR REMIX系列GA-2140RX-7A腕表，4,900元。圖／CASIO提供

G-SHOCK 40周年紀念CLEAR REMIX系列DWE-5640RX-7腕表。圖／CASIO提供

G-SHOCK Master of G MUDMAN系列GW-9500-1A4腕表，12,000元。圖／CASIO提供