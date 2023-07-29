阿湯哥特技動作親自上陣帥度破表！電影《不可能的任務》五大話題焦點整理

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一個月內「不可能的任務」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的不可能的任務話題焦點。

不可能的任務從1996年第一集上映以來，已與影迷共度27個年頭，而今年「阿湯哥」湯姆克魯斯終於在暌違五年後，再度以新續集《不可能的任務7：致命清算第一章》回歸大螢幕，各種觀影亮點在社群上掀起熱烈討論，以下便整理出了網友們針對「不可能的任務」話題的討論焦點，一起來看看吧！

「阿湯哥親自挑戰動作特技」太帥氣獲網尊敬 「劇中美女如雲」每一幕都有高顏值女神 ▲ 網友熱議五大不可能的任務話題焦點 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一個月內網友針對「不可能的任務」話題的相關討論，可以發現許多網友認為「阿湯哥親身挑戰動作特技」是該電影的一大看點，不少影迷紛紛大讚「他（湯姆克魯斯）真的厲害，不喜歡靠特效後製，直接真實上場演給你看，飛機、戰鬥機、直升機都去學」、「這已經不是鈔能力的問題，是用生命熱愛電影」。

對於已經邁入六十歲依舊保持好身材，且騎飛車、降落傘樣樣都自己來的湯姆克魯斯非常敬佩，而阿湯哥本人更喊話要把不可能的任務系列電影演到八十歲，讓大批網友直呼「好帥」、「阿湯哥絕對可以再戰20年」、「我用一輩子來捧場並學習這個敬業精神」。

在《不可能的任務》系列電影中，除了阿湯哥飾演的男主角伊森韓特外，他的女伴「湯女郎」以及其他出現在劇中的美女演員同樣是大眾關注的焦點，就有人盛讚本次卡司是「美女終極雲集」，也引來影迷留言告白自己心目中的女神人選，「個人覺得唱片行女老闆最正，可惜戲份只有幾幕」、「凡妮莎科比、蕾貝卡弗格森，唯二最愛」，認為整部片出現的女演員身材外表都相當出眾，是顏值超高的一集。

此外，先前在《星際異攻隊》飾演螳螂女一角而名聲大噪的演員「龐克萊門捷夫」，在本次電影中再度擔綱超帥的女刺客派瑞絲，同樣獲得網友相當高的評價「螳螂女超正」、「很喜歡她開車撞人時的邪笑」 、「超愛萌萌的螳螂女，沒想到她可以演到這麼狠啊」，覺得她不只外貌姣好，演技也是實力派，期待未來她能獲得更多演出機會，讓知名度更上一層樓。

本次續集的另一亮點是以「AI人工智慧劇情」為主軸，十分符合時下趨勢，然而卻因為新題材的加入，導致劇中「解釋性對話過多顯冗長」，許多網友就批評「大量解釋是致命傷，跟觀眾解釋、跟美國情報局解釋、跟隊友解釋，一個劇情看三次」、「冗長的解說真的讓我在戲院裡覺得很無趣，後面的動作戲也挽救不回來」，甚至有人提及自己一度看到睡著，認為導演及編劇的說故事能力有所欠缺，雖然解釋性的對話情節是有必要的，但呈現方式改進的空間非常大。

另一方面，不少網友也提到「反派角色力道不足」的問題，紛紛表示「反派很沒帶入感，就只知道他很聰明，可以猜測未來走向，就這樣」、「反派角色跟內鬼也不用猜就直接跳出來」，認為反派除了動機不明外，劇中對其的刻畫也不夠深刻，加上電影中過多的暗示，隨著劇情發展很容易就能猜到反派的走向，使得內容略顯無趣，也失去反派角色應該要有的魅力。

你是《不可能的任務》系列電影的頭號粉絲嗎？又或者你是阿湯哥的超級迷妹迷弟？在你前進戲院欣賞電影前，不妨參考以上網友們熱議的討論焦點，先大致了解劇情大綱或是觀影亮點，以免看不懂劇情、錯失精彩片段或隱藏彩蛋！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「不可能的任務」相關討論則數。觀測期間：2023/06/16~2023/07/16，共1個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast 評論（排除抽獎文）

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