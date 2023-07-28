健康管理最強後盾！三星Galaxy Watch6系列搶先登台　8月4日起開放預購

日前三星於首爾舉辦Samsung Galaxy Unpacked 2023全球發表會，包括旗艦摺疊新機Samsung Galaxy Z Flip5和Galaxy Z Fold5、智慧手錶Samsung Galaxy Watch6和Galaxy Watch6 Classic、頂級旗艦平板Samsung Galaxy Tab S9系列等都一併亮相，其中最快公布台灣上市資訊的就是Samsung Galaxy Watch6系列，預計8月4日至8月13日於指定通路開放預購，8月18日正式上市。此外，旗艦摺疊系列Samsung Galaxy Z Flip5和Galaxy Z Fold5也將於下周四（8月3日）公布台灣上市資訊與預購方案。

Samsung Galaxy Watch6系列為健康管理新利器，睡眠管理再升級，透過全天候不間斷記錄，包括睡眠評分、淺層與深層睡眠時長、醒來次數及血氧濃度、睡眠期間體溫等，提供最完善的睡眠分析數據；電子睡眠教練則以個人化指引與提醒，培養良好睡眠習慣；亦可同步手機的睡眠模式調暗螢幕亮度、啟動隱形LED紅外線光學感測器，搭配全新空氣感織布錶帶，不受干擾舒適入眠。

Samsung Galaxy Watch6系列亦為熱愛戶外運動的消費者，提供個人化的運動設定與全方位的健康追蹤。全新「心率區間指南」功能將心率強度由弱至強分為5個區間，可事先設定跑步強度等級，隨時掌握個人運動節奏和目標達成率。而自動運動偵測支援多達95種運動健身項目，更可於腕間快速瀏覽運動分析圖表。內建三合一BioActive感應器能精準測量骨骼肌、基礎代謝率、身體所含水分、體脂率等BIA身體組成分析，短短15秒即可掌握個人健康狀況。此外，亦可即時偵測心率、血氧、血壓以及記錄心電圖。

時尚與實力兼具的Samsung Galaxy Watch6系列時尚與實力兼具，採用藍寶石玻璃鏡面，並通過MIL-STD-810H軍規認證、5ATM以及IP68防水防塵等多重防護，更加堅實耐用。經典的圓形錶框再收窄，可視螢幕面積大幅提升20%，更可搭配新潮生動、資訊豐富的互動錶面，而Samsung Galaxy Watch6 Classic更搭配精品級不鏽鋼旋轉錶圈，盡顯優雅沉穩的質感。此外，升級搭載Exynos W930處理器，提供更高效、流暢的使用體驗，電池容量提升21%。同步推出全新一鍵式快拆錶帶，不論簡約洗鍊的純素皮革錶帶，或活力十足的彈性運動錶帶，輕輕一按即可隨意更換風格。

三星致力打造豐富完整的Galaxy生態圈，提供消費者更便利的智慧生活體驗。Samsung Galaxy Watch6系列可與Galaxy手機輕鬆串聯，不僅可於腕間迅速回覆手機訊息，還能直覺地遙控手機相機捕捉日常美好瞬間。運動時，透過Samsung Galaxy Buds2 Pro聆聽動感音樂，同時於Galaxy手機或平板的大螢幕即時查看身體數據，實現便捷舒適的生活新願景。

Samsung Galaxy Watch6系列預計於8月4日至8月13日於全台三星智慧館、三星商城等指定通路開放預購，8月18日正式上市。Samsung Galaxy Watch6共推出藍牙、LTE兩種版本，各有40mm及44mm兩款尺寸，40mm推出「曜石灰」、「迷霧金」兩色，藍牙版建議售價9,990元、LTE版建議售價11,990元；44mm推出「曜石灰」、「辰曜銀」兩款顏色，藍牙版建議售價10,990元、LTE版建議售價12,990元。Samsung Galaxy Watch6 Classic具備藍牙與LTE兩種版本、43mm及47mm兩款尺寸，以及「幻影黑」、「辰曜銀」兩色，43mm藍牙版建議售價12,990元、LTE版建議售價14,990元；47mm藍牙版建議售價13,990元、LTE版建議售價15,990元。