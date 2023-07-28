展現絲絲入扣的頂級工藝！SHANG XIA上下打造頂級茶具

即使AI風潮當道，但仍有許多事物無法被AI取代，其中頂級工藝就是之一，在傳統中華文化中，竹編是入得廳堂、進得廚房的工藝技法，歷朝歷代都能看到各式竹編的工藝品，擅長展現工藝的SHANG XIA上下，特別打造出「橋」系列的「竹絲扣瓷」茶具套組，重新革新傳統竹編，展現竹編與白瓷的相襯美感。

茶具，是許多人聯繫情感的最佳橋樑，SHANG XIA上下的白磁茶具，設計靈感來自傳統器型「橋形鈕」，外觀細緻輕巧，而全新的茶具中，工匠在瓷胎竹編的傳統肌理上，設計出一種名為「竹絲扣瓷」的創新藝術編法。

以白瓷器皿為胎，採用上好竹絲，緊貼瓷器外表進行編織和包裹，使竹絲和瓷胎渾然一體，，每根竹絲細到只有大約0.4毫米，使經緯線條呈現更立體生動的視覺效果，動靜之間相互呼應。

且竹絲來自不易，得經過取竹、刮青、分竹、分絲等工序，才能取得不到0.5毫米的細絲，再編職覆蓋於瓷具表面，一套需耗時數月才能完成。