「白金龍高粱」雙色新包裝！「火入麴」打造醲厚口感

黑松公司攜手金門酒廠推出「白金龍赤焰金門高粱酒」，最特別之處在於釀酒⼤師採用發生機率難以估算的「火入麴」，以最佳比例調配釀製而成，擁有市面上少有的全新「醲」厚口感；包裝概念也伴隨著火焰意象設計，有象徵火焰顏色的「豐聚藍」及「赤焰紅」雙色彩瓶，其中紅瓶極限量釋出。

麴菌是製酒的靈魂，透過高溫熟成，才得以將高粱轉化為酒精；而「培育麴菌」的過程就像點燃高粱酒風味的第一把火，是酒水的生命之源。「白金龍赤焰金門高粱酒」則是點燃了第二把火，採用發生機率難以估算的「火入麴」入酒，釀製成空前絕「厚」、完美熟成的醲厚系酒款。其口感飽滿沉穩又具有活力，入口醲厚卻不刺激，尾韻久久不去，完美呈現⼀場⾹氣的交響樂。

新包裝也呼應釀酒的工藝，以火焰意象設計出「豐聚藍」及「赤焰紅」兩款雙色彩瓶，運用花紙手工貼標，讓火焰從平面跳脫成立體。「豐聚藍」象徵高溫熾熱、風味聚萃，「赤焰紅」則展現如「火入麴」般可遇不可求。建議售價900元，即日起於全台各地區酒類專賣店及金酒在台指定門市（台北、桃園、台中、高雄）限量販售。

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

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