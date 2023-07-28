身分證號2個8享88折！嚮辣、尬鍋、青花驕8月優惠齊發

父親節倒數，王品集團旗下火鍋品牌優惠齊發，「嚮辣」推出身分證好康，8/1至8/31到店用餐，身分證字號有2個8、消費指定套餐，開鍋享單人88折優惠。此外，8月8日也是國際貓貓日，「尬鍋」祭出貓奴優惠，8/1至8/8到尬鍋門店用餐，曬出和貓主子合照，就送鮮切鯛魚片一盤。

和牛麻辣鍋吃到飽餐廳「嚮辣和牛麻辣鍋」，大玩身分證數字梗，8/1至8/31到門店消費就是嚮涮肉、和牛無限嚮、海陸頂級嚮套餐，出示身分證字號內含2個8，即享單人88折優惠，等於不用800元就可無限吃和牛。近期「嚮辣」也豪氣升級，推出濕式熟成冷藏牛肉，內用消費和牛無限嚮套餐就能無限吃；另獨創業界推出職人現切牛肉秀，每日限定時段，由主廚手切濕式熟成冷藏牛，現場只要猜到最接近重量數字，就可免費獲得老饕濕式熟成冷藏牛肉一盤。

最潮台式火鍋「尬鍋」則選在8月8號國際貓貓日，為貓奴們加菜。8/1至8/8到「尬鍋」門店消費任ㄧ套餐，手機出示和家中貓主子的合影，就可獲得鮮切鯛魚片一盤，8/31前到「尬鍋」還能加購澎湖滿滿小卷雞肉飯，一碗海陸通吃超滿足。