漢堡王連63天「8款餐點買1送1」！「辣雞腿排」新登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「五臟廟優惠券」包括小華堡、大杯飲料均可享買1送1。圖／漢堡王提供
「五臟廟優惠券」包括小華堡、大杯飲料均可享買1送1。圖／漢堡王提供

隨著農曆民俗月將近，連鎖速食「漢堡王」自8月1日起，將推出「五臟廟優惠券」，包括有8款人氣餐點買1送1，另外還有4款銅板點心、8款個人超省餐、4款雙人激享餐，其中還新增「Q彈海老堡」、「單層華鱈魚堡」等新品，現享5折起優惠。另外漢堡王也預告將推出「辣雞腿排」登場。

新登場的「五臟廟優惠券」適用於8月1日至10月2日，共區分4大分類，「買1送1」包括有大杯飲料、薯條（中）、辣薯球（中）、4塊雞塊、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、小華堡、西部小華堡等8種選擇，最高現省109元。

「銅板點心」除了蘋果派、勁濃起士薯、雞塊＋洋蔥圈等選擇外，還新增「單層華鱈魚堡」，特價55元。另外「個人超省餐」系列中，新增「Q彈海老堡＋雞塊＋中可」的組合，每套特價109元，另還有「雙層田園華鱈魚堡＋雞塊＋小薯＋中可」的組合，每套139元。

自8月1日起，漢堡王也新推出「美式煙燻風味雞塊」作為銅板早餐新選擇，4塊39元，升級套餐每組64元。同時漢堡王也將使用去骨雞腿排，新推出「辣雞腿排」，滿足喜愛吃雞排的民眾，每份特價59元。

漢堡王自8月1日起，推出「五臟廟優惠券」。圖／漢堡王提供
漢堡王自8月1日起，推出「五臟廟優惠券」。圖／漢堡王提供
五臟廟優惠券推出新品「Q彈海老堡雞塊餐」，每套109元。圖／漢堡王提供
五臟廟優惠券推出新品「Q彈海老堡雞塊餐」，每套109元。圖／漢堡王提供
漢堡王將新推出「辣雞腿排」，每份59元。圖／漢堡王提供
漢堡王將新推出「辣雞腿排」，每份59元。圖／漢堡王提供
漢堡王將於早餐時段新增「美式煙燻風味雞塊」。圖／漢堡王提供
漢堡王將於早餐時段新增「美式煙燻風味雞塊」。圖／漢堡王提供

漢堡 雞腿 洋蔥

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