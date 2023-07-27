台虎再招25名運務員 月薪三萬四還有津貼跟優待機票
台灣虎航今天（27日）宣布，因應旅遊市場需求持續旺盛，為擴大桃園機場的營運規模及服務範圍，預計將開放運務員的職缺進行招募，本次運務員職缺的報名期間為2023年7月31日凌晨00:01起至2023年8月13日晚間23:59止，報名資格為大學以上畢業或具應屆畢業資格、多益550分以上或相當等級之英語能力檢定成績，具日韓語會話能力尤佳。
台灣虎航指出，本次招募報名截止後，即針對所有履歷投遞者進行初步書面資料審核，通過資料審核者，預計將安排於2023年8月26日進行初試，2023年9月2日為複試，採擇優錄取，預計錄取25名，上班地點為桃園國際機場。獲錄取者預計將在2023年10月中後分批報到，即開始接受訓練，訓練合格後始可正式上線，歡迎有興趣的應試者報名。
台灣虎航表示，「運務員」的工作內容為旅客報到服務、登機門作業、協助旅客諮詢等，除辦理台灣虎航自家航班之地勤作業外，也代理其他航空公司的運務服務，本次招聘之運務員月薪為新台幣3萬4000元，另外享有津貼，培訓通過後上線且通過試用期成為正式員工，就可享受優待機票（員工本人、父母、配偶、子女皆可享受）。
有意者可至yes123求職網站搜尋「台灣虎航」，並於「2023台灣虎航運務員招募」的職務中查看報名及相關應試資格（https://www.yes123.com.tw/sp/23AUGgroundstaff/）；另有多個其它職缺開放招募中，並持續於官網上招募有經驗的正/副機師，歡迎對航空業有興趣的應試者藉此機會加入台灣虎航。
台灣虎航補充，公司於2014年成立，為台灣第一也是唯一的低成本航空，企業精神為「熱情、溫暖、真誠」打造出年輕活潑、朝氣十足的品牌形象，今年更將於創新板正式上市，力拼Q3掛牌上市，朝企業永續經營的目標邁進。目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國、菲律賓及越南等地區，達27個國際航點、34條國際航線，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，提供國人最豐富又多元的航點選擇。
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