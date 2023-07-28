輕鬆換燈具不求人！森下沉浸式調光LED吸頂燈簡單易安裝
懶人居家裝潢必備燈具「吸頂燈」，安裝方便又能一人獨立完成更換，是近年來熱門的燈款之一。由日本設計、台灣製造的森下沉浸式調光LED吸頂燈，最快3步驟可完成安裝，智慧遙控，並有多種色溫可切換居家氛圍，CP值超高，外租族和學生族群也適合！
由於台灣中小房型居多，許多臥室身兼書房，廚房也常見連結餐廳使用，但不同空間適合的色光並不相同，例如臥室及餐廳用暖色更能讓人放鬆，書房及廚房則適合使用白光。
森下沉浸式調光LED吸頂燈得以解決空間侷限困擾，在開關方面，有壁切與遙控兩種方式，直覺操作使得一家大小都能自由開關，產品有防蟲設計，還強化了散熱功效更加安全；另外還有自動記憶功能，直覺還原到上次設定的狀態；定時關燈設定更能有效幫助省電。
MIT森下照明吸頂燈官網開幕慶，去年2022年於募資平台賣破兩百萬佳績的吸頂燈，好評持續發燒。7/31前於森下照明官網下單指定商品享9折優惠，一盞燈，輕鬆改變居家氛圍，在家享受溫馨時光。
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