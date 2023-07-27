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台灣大獲英國「金融時報」「2023亞太氣候領袖」殊榮

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
台灣大哥大獲英國「金融時報」及國際調研機構Statista評選為「2023亞太氣候領袖(Climate Leaders Asia-Pacific 2023)」，不僅榮獲亞太地區電信業第二名，更是台灣唯一入選的電信業者。圖／台哥大提供
台灣大哥大獲英國「金融時報」及國際調研機構Statista評選為「2023亞太氣候領袖(Climate Leaders Asia-Pacific 2023)」，不僅榮獲亞太地區電信業第二名，更是台灣唯一入選的電信業者。圖／台哥大提供

台灣大哥大獲英國「金融時報」及國際調研機構Statista評選為「2023亞太氣候領袖(Climate Leaders Asia-Pacific 2023)」，不僅榮獲亞太地區電信業第二名，更是台灣唯一入選的電信業者。

英國金融時報根據企業提供的數據，綜合評比企業的溫室氣體排放強度、企業在碳揭露組織CDP成績、範疇一、二的碳排放強度，因全球暖化日益嚴重，今年評比方式也較去年嚴格，同時加入範疇三溫室氣體排放量、科學基準目標(SBTi)等各方面的揭露透明度。

「2023年亞太地區氣候領袖」表揚2016年至2021年期間，溫室氣體排放強度減少幅度最大的亞太區企業，在超過2千家的評選中，今年共有275家公司上榜，確實減少碳排放強度。

台灣大哥大總經理林之晨表示，面對氣候急遽變遷、極端氣候事件等重大天然災害頻傳，台灣大仍然必須偕同供應商及所有合作伙伴加快減碳腳步。身為台灣電信業第一個加入全球再生能源倡議RE100的業者，2022年至2030年，預估總投入金額逾100億元於綠電和減碳相關投資，並具體承諾2040年全公司100%使用再生能源，2050年達成淨零排放。

他表示，台灣大也通過科學基礎減量目標倡議組織(SBTi)審查，2030年範疇一、二碳排放較2016年減量30％、範疇三減量15%。台灣大未來將依最高標準制定氣候行動，透過低碳營運、提高綠電佔比，開發新型潔淨能源三大方式，減少溫室氣體排放強度，邁向永續大未來。

碳排放 再生能源 減碳

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