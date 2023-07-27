盤點星巴克熱門紀念杯！3人偶願保佑、幸福、平安 最夯

暑期正值旅遊旺季，星巴克特色門市也成為旅客朝聖打卡的熱門景點，店內的首賣商品更是最佳伴手與紀念禮。以下盤點各地特色紀念杯，順覽各地特色風華。

近期最熱門的系列，當屬祈願系列馬克杯。來自本土獨有的廟宇文化與風俗民情，將廣為人知的文化特色人物延伸出三款祈求保佑、追尋幸福、寓意平安的馬克杯，杯身運用陶瓷浮雕搭配精緻貼花工藝，十分具有代表性。目前開放全門市皆可購買。

最近蔚為話題的台南麻豆門市，獨特的首賣商品更是當地居民或是旅客人手必買的紀念品之一，包括運用柚子花形造型為設計的高腳玻璃杯點綴女神金屬牌設計，整體雅致雋永的「花漾女神玻璃杯」；另有發想自柚子下寬上窄外型，整體以微筒形束口袋設計的「柚見女神隨行杯袋」，搭配柚子綠做為袋身顏色、果肉變成黃色系提把，十分搶眼可愛。目前僅於台南麻豆門市首賣。

星巴克首間古蹟圖書館門市─新竹州圖門市內的首賣商品，也因蘊含門市古典雅致的風格受到喜愛，包括取材自新竹特產玻璃而來的靈感，將咖啡枝葉及咖啡果實轉化成搖曳流蘇型態的「紋飾藝術把手玻璃杯」；另有僅限於新竹州圖門市販售的「新竹州圖提袋」、「新竹州圖隨行卡」。

目前僅於福隆觀海門市首賣的「24OZBling流行TOGO冷水杯」、「24OZBling搖滾TOGO冷水杯」，也是夏季夯品。色系選用變化萬千的海洋顏色為主體，加上靈感來自當地知名國際海洋音樂祭，杯款的吸管防塵套將可愛的Bearista戴上了墨鏡與耳機，別具趣味的搖滾形象，是旅客前往福隆沙灘的必買商品之一。

此外，松竹洲際門市的首賣商品也是近期顧客喜愛的焦點商品之一，首間結合運動主題的松竹洲際門市，商品設計或是選用棒球的紅白色或是運用品牌綠色，搭配棒球縫線，推出兩款不鏽鋼杯；或是以品牌熱銷的Bling TOGO冷水杯款，搭配棒球的吸管防塵套；或是將經典的馬克杯身上描繪Bearista熊參與棒球賽事等，邀請顧客以獨特的商品珍藏每個熱血時刻。