父親節免費吃好料！龍蝦、生蠔、廣島牡蠣、牛肋通通送 餐廳樂園優惠懶人包
【文：武美齡】
父親節準備好去哪裡吃喝玩樂享好康了嗎？今年各家推出超優惠誠意十足的好料，不但能免費吃龍蝦、生蠔、廣島牡蠣、牛肋，還有88元就能玩樂園超級優惠，趕緊筆記起來，帶著你家老公和爸爸去享受一番吧！
義大遊樂世界只要88元
爸爸愛一夏
2023/8/1(二)-8/8(二) 爸爸入園只要88元
＊需搭配一名成人優惠票699元
愛爸加碼抽
凡購買父親節優惠票即可獲得摸彩券一張
麻辣鍋「爸爸幾歲送幾片肉」
即日起至8月15日含 3 成人以上同行，提前至少一日預約訂位，同桌每成人單點消費達1000元，入座前請 阿爸/爺爺/阿公/岳父其一代表出示本人相關證件，即贈【與父親歲數相同數量的等量頂級肉肉】，美國Choice頂級牛胸腹 / #屏東活菌豬五花二選一。同桌取一最年長者數量贈送，恕不累贈。
身分證中2碼 王品整隻龍蝦免費吃
即日起至8月31日，爸爸「身份證任兩碼」為「R、O、S、E、 2、8、8」，平日到店消費兩客套餐並出示證件，款待「法式焗烤龍蝦」乙隻(價値$1,375)。
喊通關密語 西堤牛排主餐免費送「爐烤串鮮蝦」
即日起至8月31日，到西堤消費單客經典套餐，並對爸爸說聲:「金多蝦」 ，爸爸皆享主餐免費加菜「爐烤串鮮蝦」 乙份 (價值$168)
藝奇 和牛岩板燒日本料理
即日起至8月31日，平日到全台門店消費2客套餐，出示指定活動畫面，即享價值480元的「初霧酒燒廣島牡蠣」乙份(2顆)。
和爸爸拍照打卡 陶板屋 贈「威士忌牛肋」
即日起至8月31日，平日消費 2 客套餐以上，拍照打卡#燃燒爸牛肋，爸爸招待「威士忌焰燒牛肋」乙份(可累贈)。
身分證對中「5288」連碼，免費吃父親節套餐
台北美侖商旅推出父親節優惠活動：
1. 8/5~8/8 美侖商旅Cafe49全日餐廳準備了「 爸氣食足饗宴 」每客$1,280起凡四人同行即享一人免費
2. 身分證對中「5288」連碼，即可免費享用父親節套餐一客（同行者需包含父親並點用父親節套餐，須出示身分證件，價值2068元）
千葉火鍋送大生蠔
8/5至8/8只要爸爸來千葉火鍋用餐，拍下親爸爸的照片上傳粉絲團，爸爸開鍋就送大生蠔。
（商家擁有活動變更權利，活動詳情請以各餐廳公告為準）
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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