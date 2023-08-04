快訊

固定做全身健檢 為何還得到攝護腺癌？醫曝漏掉「這項」關鍵檢查很致命

退休發現錢不夠？規畫退休金應防4件事 不能只靠勞保國保

南韓又傳砍人案！高中老師校園內中刀昏迷送醫 凶嫌仍在逃

父親節免費吃好料！龍蝦、生蠔、廣島牡蠣、牛肋通通送 餐廳樂園優惠懶人包

聯合新聞網／ BabyHome

【文：武美齡】

父親節準備好去哪裡吃喝玩樂享好康了嗎？今年各家推出超優惠誠意十足的好料，不但能免費吃龍蝦、生蠔、廣島牡蠣、牛肋，還有88元就能玩樂園超級優惠，趕緊筆記起來，帶著你家老公和爸爸去享受一番吧！

義大遊樂世界只要88元

圖片來源／義大遊樂世界FB
圖片來源／義大遊樂世界FB

爸爸愛一夏

2023/8/1(二)-8/8(二) 爸爸入園只要88元

＊需搭配一名成人優惠票699元

愛爸加碼抽

凡購買父親節優惠票即可獲得摸彩券一張

麻辣鍋「爸爸幾歲送幾片肉」

即日起至8月15日含 3 成人以上同行，提前至少一日預約訂位，同桌每成人單點消費達1000元，入座前請 阿爸/爺爺/阿公/岳父其一代表出示本人相關證件，即贈【與父親歲數相同數量的等量頂級肉肉】，美國Choice頂級牛胸腹 / #屏東活菌豬五花二選一。同桌取一最年長者數量贈送，恕不累贈。

圖片來源／問鼎麻辣鍋養生鍋粉絲俱樂部FB
圖片來源／問鼎麻辣鍋養生鍋粉絲俱樂部FB

身分證中2碼 王品整隻龍蝦免費吃

圖片來源／王品牛排FB
圖片來源／王品牛排FB

即日起至8月31日，爸爸「身份證任兩碼」為「R、O、S、E、 2、8、8」，平日到店消費兩客套餐並出示證件，款待「法式焗烤龍蝦」乙隻(價値$1,375)。

喊通關密語 西堤牛排主餐免費送「爐烤串鮮蝦」

圖片來源／西堤牛排FB
圖片來源／西堤牛排FB

即日起至8月31日，到西堤消費單客經典套餐，並對爸爸說聲:「金多蝦」 ，爸爸皆享主餐免費加菜「爐烤串鮮蝦」 乙份 (價值$168)

藝奇 和牛岩板燒日本料理

圖片來源／藝奇 和牛岩板燒日本料理FB ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖片來源／藝奇 和牛岩板燒日本料理FB ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

即日起至8月31日，平日到全台門店消費2客套餐，出示指定活動畫面，即享價值480元的「初霧酒燒廣島牡蠣」乙份(2顆)。

和爸爸拍照打卡 陶板屋 贈「威士忌牛肋」

圖片來源／陶板屋和風創作料理‧Tokiya FB ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖片來源／陶板屋和風創作料理‧Tokiya FB ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

即日起至8月31日，平日消費 2 客套餐以上，拍照打卡#燃燒爸牛肋，爸爸招待「威士忌焰燒牛肋」乙份(可累贈)​。

身分證對中「5288」連碼，免費吃父親節套餐

圖片來源／台北美侖商旅官網
圖片來源／台北美侖商旅官網

台北美侖商旅推出父親節優惠活動：

1. 8/5~8/8 美侖商旅Cafe49全日餐廳準備了「 爸氣食足饗宴 」每客$1,280起凡四人同行即享一人免費

2. 身分證對中「5288」連碼，即可免費享用父親節套餐一客（同行者需包含父親並點用父親節套餐，須出示身分證件，價值2068元）

千葉火鍋送大生蠔

8/5至8/8只要爸爸來千葉火鍋用餐，拍下親爸爸的照片上傳粉絲團，爸爸開鍋就送大生蠔。

（商家擁有活動變更權利，活動詳情請以各餐廳公告為準）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【延伸閱讀】

家長注意！小學生流行桌遊app潛藏變態，問「尿尿的地方怎樣」

2023暑假免費展覽懶人包，和巧虎、水豚君、恐龍同樂！101免費借畫具

爸爸 套餐 父親節 身分證

延伸閱讀

身分證拿出來！ 4家「父親節餐飲優惠」 四人同行爸爸免費、Buffet全桌85折、沙朗牛排買1送1

金馬中心執行長楊上德首度拜訪馬祖 關心龍蝦私運

今日高級食材，竟是過去的牢飯？「這食物」曾經沒人要吃

搶攻父親節商機 台北花園大酒店推出兩人以上同行享88折優惠

相關新聞

父親節免費吃好料！龍蝦、生蠔、廣島牡蠣、牛肋通通送 餐廳樂園優惠懶人包

父親節準備好去哪裡吃喝玩樂享好康了嗎？今年各家推出超優惠誠意十足的好料，不但能免費吃龍蝦、生蠔、廣島牡蠣、牛肋，還有88元就能玩樂園超級優惠，趕緊筆記起來，帶著你家老公和爸爸去享受一番吧！

只有10天！憑「韓式炸雞照片」吃bb.q炸雞「現省99元」

來自韓國的連鎖炸雞「bb.q CHICKEN」，自8月7日起以去骨蜂蜜蒜味炸雞搭配海鮮小煎餅，推出「韓迷快閃餐」。活動期...

8月4日中午開放！燦坤預購三星Galaxy Z系列加碼送獨家大禮包價值最高達42,800元

三星年度摺疊新機Galaxy Z Fold5、Z Flip5正式登台，燦坤全台實體門市及線上購物網也將於8月4日中午12...

「歡迎來到王之國」李俊昊來台遇卡努颱風 原訂活動暫延抱著它入睡壓驚！

睽違11年受到adidas Originals邀請再度登台的南韓男團2PM成員李俊昊，原訂在今日（8/3）現身信義區參與活動，同時面見大批粉絲。無奈遇到卡努颱風攪局，雙北市停止上班課，於是順延到8月4日一早再舉辦，而李俊昊也只能穿戴品牌特製的拖鞋、浴袍，以及抱枕，度過在台的颱風夜。

揭劇場幕後血淚 音樂劇「苦魯人生」將上演封箱場

連續兩年獲得台中傑出演藝團隊的刺點創作工坊，將於8月11日至13日在台中國家歌劇院帶來經典作品「幕後傳奇－苦魯人生」，也...

2小時就賣光！台南人氣便當「王記好吃雞肉」暫停營業

台南鄉親別撲空！位於台南市北區的「王記好吃雞肉」以白斬雞、煙燻雞、雞肉便當為招牌，尤其便當經常開賣2小時就全部賣光，是許...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦