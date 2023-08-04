父親節免費吃好料！龍蝦、生蠔、廣島牡蠣、牛肋通通送 餐廳樂園優惠懶人包

【文：武美齡】

父親節準備好去哪裡吃喝玩樂享好康了嗎？今年各家推出超優惠誠意十足的好料，不但能免費吃龍蝦、生蠔、廣島牡蠣、牛肋，還有88元就能玩樂園超級優惠，趕緊筆記起來，帶著你家老公和爸爸去享受一番吧！

義大遊樂世界只要88元

圖片來源／義大遊樂世界FB

爸爸愛一夏

2023/8/1(二)-8/8(二) 爸爸入園只要88元

＊需搭配一名成人優惠票699元

愛爸加碼抽

凡購買父親節優惠票即可獲得摸彩券一張

麻辣鍋「爸爸幾歲送幾片肉」

即日起至8月15日含 3 成人以上同行，提前至少一日預約訂位，同桌每成人單點消費達1000元，入座前請 阿爸/爺爺/阿公/岳父其一代表出示本人相關證件，即贈【與父親歲數相同數量的等量頂級肉肉】，美國Choice頂級牛胸腹 / #屏東活菌豬五花二選一。同桌取一最年長者數量贈送，恕不累贈。

圖片來源／問鼎麻辣鍋養生鍋粉絲俱樂部FB

身分證中2碼 王品整隻龍蝦免費吃

圖片來源／王品牛排FB

即日起至8月31日，爸爸「身份證任兩碼」為「R、O、S、E、 2、8、8」，平日到店消費兩客套餐並出示證件，款待「法式焗烤龍蝦」乙隻(價値$1,375)。

喊通關密語 西堤牛排主餐免費送「爐烤串鮮蝦」

圖片來源／西堤牛排FB

即日起至8月31日，到西堤消費單客經典套餐，並對爸爸說聲:「金多蝦」 ，爸爸皆享主餐免費加菜「爐烤串鮮蝦」 乙份 (價值$168)

藝奇 和牛岩板燒日本料理

圖片來源／藝奇 和牛岩板燒日本料理FB ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

即日起至8月31日，平日到全台門店消費2客套餐，出示指定活動畫面，即享價值480元的「初霧酒燒廣島牡蠣」乙份(2顆)。

和爸爸拍照打卡 陶板屋 贈「威士忌牛肋」

圖片來源／陶板屋和風創作料理‧Tokiya FB ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

即日起至8月31日，平日消費 2 客套餐以上，拍照打卡#燃燒爸牛肋，爸爸招待「威士忌焰燒牛肋」乙份(可累贈)​。

身分證對中「5288」連碼，免費吃父親節套餐

圖片來源／台北美侖商旅官網

台北美侖商旅推出父親節優惠活動：

1. 8/5~8/8 美侖商旅Cafe49全日餐廳準備了「 爸氣食足饗宴 」每客$1,280起凡四人同行即享一人免費

2. 身分證對中「5288」連碼，即可免費享用父親節套餐一客（同行者需包含父親並點用父親節套餐，須出示身分證件，價值2068元）

千葉火鍋送大生蠔

8/5至8/8只要爸爸來千葉火鍋用餐，拍下親爸爸的照片上傳粉絲團，爸爸開鍋就送大生蠔。

（商家擁有活動變更權利，活動詳情請以各餐廳公告為準）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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