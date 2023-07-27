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迎兩週年！momo週期購「Beauty Box美妝禮盒」推資生堂集團10大夯品

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
momo週期購「Beauty Box美妝禮盒」8月1日攜手SHISEIDO資生堂、ELIXIR、IPSA、NARS等9大美妝品牌，888元即可擁有總價超過4,000元的神級美妝。圖／momo購物網提供
momo週期購「Beauty Box美妝禮盒」8月1日攜手SHISEIDO資生堂、ELIXIR、IPSA、NARS等9大美妝品牌，888元即可擁有總價超過4,000元的神級美妝。圖／momo購物網提供

美妝盒風潮持續熱燒，momo購物網週期購「Beauty Box美妝禮盒」8月即將迎來兩週年，推出至今不間斷攜手各大知名美妝品牌打造明星商品組合，曾創下單期4分鐘完售超狂紀錄。七夕情人節前夕，momo購物網週期購「Beauty Box美妝禮盒」再出擊，攜手日本美妝保養品集團資生堂旗下9大知名美妝品牌重磅登場，特搜SHISEIDO資生堂國際櫃小紅瓶、ELIXIR 怡麗絲爾小金管、IPSA海泥面膜、NARS 激情過後水光唇膏、INTEGRATE光燦甜星眉眼盤等，從清潔保養到彩妝香氛一盒包辦，8月1日限量開賣，只要888元即可擁有總價超過4,000元的神級美妝。

momo購物網「Beauty Box美妝禮盒」曾攜手雅詩蘭黛集團、佳麗寶集團、東方美集團、愛茉莉太平洋集團、理膚寶水、Kiehl's契爾氏、AVEDA等品牌，打造多款風靡社群的美妝禮盒。momo購物網也觀察到，熱銷且討論度高的美妝禮盒多以專櫃清潔及保養組合為主，小資預算就能享有頂級的奢寵護膚體驗；而集結經典彩妝、香氛的組合也吸引許多想嘗鮮的美妝迷下單開箱。適逢七夕情人節，momo購物網揉合消費者的喜好，最新一期美妝禮盒與資生堂集團合作，集結10大美妝聖品，讓消費者從保養到完妝輕鬆解決。

8月momo購物網「Beauty Box美妝禮盒」內含可溫和去除老廢角質及污垢「IPSA海泥角質按摩霜」；清潔肌膚的「REVITAL調理潤膚皂」、「d Program敏感話題潔膚乳」；打造緊實水潤年輕肌的「SHISEIDO資生堂國際櫃紅妍超導循環肌活露」、「SHISEIDO資生堂國際櫃紅色活酵超導奇蹟露」、「醉象緊緻雙星體驗組」；添加防曬保護力的「ELIXIR怡麗絲爾彈潤多效美肌乳SP+」；還有「INTEGRATE光燦甜星眉眼盤」一盤搞定各式眼妝、「NARS激情過後水光唇膏」打造立體澎潤唇；「NARCISO RODRIGUEZ淡香精」細膩舒緩的香氛一秒散發女神氣息。

momo週期購「Beauty Box美妝禮盒」採訂閱制，以3個月為一期配送一盒，下一盒配送時間即為今年11月。momo購物網將於每期訂單成立前，貼心提醒是否續購並通知配送日期，如欲中止訂閱也無須繁雜手續，隨時皆可免費取消，亦可跳過其中一期，讓愛美的mo粉輕鬆完攻時下最夯的美妝話題。

8月1日限量登場的momo週期購「Beauty Box美妝禮盒」，內含「INTEGRATE光燦甜星眉眼盤OR711或PK312」（市價650元）。圖／momo購物網提供
8月1日限量登場的momo週期購「Beauty Box美妝禮盒」，內含「INTEGRATE光燦甜星眉眼盤OR711或PK312」（市價650元）。圖／momo購物網提供
8月1日限量登場的momo週期購「Beauty Box美妝禮盒」，內含「REVITAL莉薇特麗調理潤膚皂20g」（市價168元）。圖／momo購物網提供
8月1日限量登場的momo週期購「Beauty Box美妝禮盒」，內含「REVITAL莉薇特麗調理潤膚皂20g」（市價168元）。圖／momo購物網提供
8月1日限量登場的momo週期購「Beauty Box美妝禮盒」，內含「DRUNK ELEPHANT醉象多胜肽B5水飽飽緊緻雙星體驗組1.5ml X 2」（市價350元）。圖／momo購物網提供
8月1日限量登場的momo週期購「Beauty Box美妝禮盒」，內含「DRUNK ELEPHANT醉象多胜肽B5水飽飽緊緻雙星體驗組1.5ml X 2」（市價350元）。圖／momo購物網提供
8月1日限量登場的momo週期購「Beauty Box美妝禮盒」，內含「「NARCISO RODRIGUEZ純粹繆思／深情繆思淡香精0.8ml X 2」（市價500元）。圖／momo購物網提供
8月1日限量登場的momo週期購「Beauty Box美妝禮盒」，內含「「NARCISO RODRIGUEZ純粹繆思／深情繆思淡香精0.8ml X 2」（市價500元）。圖／momo購物網提供
8月1日限量登場的momo週期購「Beauty Box美妝禮盒」，內含「ELIXIR怡麗絲爾彈潤多效美肌乳SP+ 35ml」（市價950元）。圖／momo購物網提供
8月1日限量登場的momo週期購「Beauty Box美妝禮盒」，內含「ELIXIR怡麗絲爾彈潤多效美肌乳SP+ 35ml」（市價950元）。圖／momo購物網提供
8月1日限量登場的momo週期購「Beauty Box美妝禮盒」，內含「SHISEIDO資生堂國際櫃紅色活酵超導奇蹟露30ml」（市價630元）。圖／momo購物網提供
8月1日限量登場的momo週期購「Beauty Box美妝禮盒」，內含「SHISEIDO資生堂國際櫃紅色活酵超導奇蹟露30ml」（市價630元）。圖／momo購物網提供
8月1日限量登場的momo週期購「Beauty Box美妝禮盒」，內含「d Program敏感話題潔膚乳20g」（市價133元）。圖／momo購物網提供
8月1日限量登場的momo週期購「Beauty Box美妝禮盒」，內含「d Program敏感話題潔膚乳20g」（市價133元）。圖／momo購物網提供
8月1日限量登場的momo週期購「Beauty Box美妝禮盒」，內含「NARS激情過後水光唇膏4色體驗禮0.17g X 4」（市價350元）。圖／momo購物網提供
8月1日限量登場的momo週期購「Beauty Box美妝禮盒」，內含「NARS激情過後水光唇膏4色體驗禮0.17g X 4」（市價350元）。圖／momo購物網提供
8月1日限量登場的momo週期購「Beauty Box美妝禮盒」，內含「SHISEIDO資生堂國際櫃紅妍超導循環肌活露5ml」（市價500元）。圖／momo購物網提供
8月1日限量登場的momo週期購「Beauty Box美妝禮盒」，內含「SHISEIDO資生堂國際櫃紅妍超導循環肌活露5ml」（市價500元）。圖／momo購物網提供
8月1日限量登場的momo週期購「Beauty Box美妝禮盒」，內含「INTEGRATE光燦甜星眉眼盤OR711或PK312」（市價650元）。圖／momo購物網提供
8月1日限量登場的momo週期購「Beauty Box美妝禮盒」，內含「INTEGRATE光燦甜星眉眼盤OR711或PK312」（市價650元）。圖／momo購物網提供
8月1日限量登場的momo週期購「Beauty Box美妝禮盒」，內含「IPSA泥狀角質按摩霜15g」（市價218元）。圖／momo購物網提供
8月1日限量登場的momo週期購「Beauty Box美妝禮盒」，內含「IPSA泥狀角質按摩霜15g」（市價218元）。圖／momo購物網提供

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