超時空要愛！SHIATZY CHEN發表情人節視覺 科幻神穿越
精品品牌夏姿陳（SHIATZY CHEN）推出2023七夕情人節廣告形象「Across The Universe」三部曲，以「愛」之名出發，穿越無重力的空間、時間結界，也象徵踏上了一年一會的七夕「鵲橋」。超越時間、空間與物理維度，也展現東西交融、傳統也新穎的時裝姿態。
一系列「三部曲」的廣告形象，像是取樣自科幻電影般的奇幻畫面，無論是上下顛倒、擁有宛如太空艙內部的方艙，銀色布簾上、模特兒屹立在僅三只金屬椅腳的短凳上，無重力狀態般錯立也相倚的男女模特兒，將歷史中牛郎織女一年一會的古典場景、賦予了新奇的科幻況味。
部分單品如菱格紋純白鵝絨大衣運用了高級純白鵝絨並搭配防水的義大利織紋布料，帶有寬鬆的街頭風格、但兩側花邊設計又保有古典的細節；此外SHIATZY CHEN經典的刺繡與手工藝則具現在經典緞面大衣上的蝴蝶、兔子與芍藥元素，重新扣回源自東方的情人節神話傳說。
今年七夕單品之一首推手感細緻的白襯衫，其中女款具有可下翻的中式立領、連袖斜襟結構，男款則於棉布襯衫上搭配以細繩製作而成的球狀盤釦，從結構、細節，低調演示SHIATZY CHEN東西融合之精神。
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