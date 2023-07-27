韓國音樂劇首映會好評如潮 這兩部「催淚人作」場次加開
串流平台二Ｏ二一年上檔的影集「如蝶翩翩」，原著漫畫也創下韓國知名平台「Daum Webtoon」八千八百萬次觀看紀錄，獲得十星滿分評價，而「音樂劇」版本八月也在台灣上映，因應觀眾要求，主辦單位特別加開場次，讓更多人能入場感受韓國音樂劇的魅力，早鳥優惠倒數中。
上週結束了同期來台的「與神同行」首映會，現場觀眾、名人都讚不絕口，對「韓國音樂劇」給予極高的評價，出乎預料的舞台、對白設計、演員表現都深受大家喜愛，更有觀眾淚灑影廳。而「如蝶翩翩」本就是一部相當知名的催淚神作，劇情講述一位七Ｏ歲的高齡爺爺，參加完友人的葬禮後對於人生盡頭的感慨，進而想起了埋藏已久的夢想－「芭蕾」，恰巧遇到了才華洋溢，卻因負傷與環境條件而陷入迷惘的青年，譜出一段找回初衷、抓住人生夢想的感人故事。劇情將高度還原漫畫，兩部強檔音樂劇今年暑假正式登上台灣大螢幕，且兩檔分別好評加場，「如蝶翩翩」於八月十二加開、「與神同行」於八月二十加開，精彩可期！
由聯合數位文創及新光影城共同主辦的兩部韓國音樂劇「與神同行：地獄篇」、「如蝶翩翩」，八月於全台新光影城獨家上映，早鳥優惠八四折最後倒數，購票請上udn售票網（與神同行https://reurl.cc/LAlV3L、如蝶翩翩https://reurl.cc/lDylkq），客服專線(02) 2649-1688（每日09:00~18:00）。
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