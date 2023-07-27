韓國音樂劇首映會好評如潮 這兩部「催淚人作」場次加開

「幕後傳奇—苦魯人生」用荒謬、笑聲書寫幕後人員的血汗與淚水，以舞台劇幕後人員為主角，講述如你我一般的小人物如何透過不懈的努力，在與他人齊心合作下一同呈現出精彩的演出，道出幕後英雄的血淚、致敬各行各業的基層人員，是刺點創作工坊給劇場人的一封情書，更是致敬各行各業基層人員與幕後英雄的誠心之作，非相關科系與產業的觀眾，能以易懂的方式了解劇場文化，康軒文教亦將本劇列入全國國中藝文教材。

2023-07-27 15:42