台北101跨足月餅送禮市場 第一高樓意象企業主超愛

象徵月圓團圓的中秋佳節一向備受眾人喜愛與重視，透過美食更是最直接傳達美好祝福的方式。台灣地標建築台北101跨足月餅送禮市場，推出兩款精品禮盒，包括去年一上市10天內就快速售罄的台北101中秋月餅禮盒，今年加碼推出大小兩款禮盒組，整體包裝設計融入招牌跨年煙火的燦爛與一輪金色明月，華麗雅緻兼具，另有紀念酒陶杯組禮盒，話題性十足。

台北101今年第二度推出月餅禮盒，延續去年熱度，台北101月餅禮盒今年升級推出大小兩款禮盒，大款9入組合融入嶢陽茶行精選茶品，小款6入精巧可愛，滿足不同送禮需求。今年7月甫上市，有5成貨量已被企業主預購，台北101緊急增量，讓更多消費者也能在中秋時節分享。

不只禮盒設計顏值美，好吃的紮實內在更顯重要。台北101這次推出兩款月餅禮盒，不僅有廣式月餅，今年更新添了深受年輕世代歡迎的奶黃流心月餅，一盒感受不同口感的美好。6入組合包括烏龍茶蓮蓉、紅棗福圓、烏豆沙蛋黃三款美味廣式月餅，以及奶黃流心、芝麻流心、拿鐵流心三款奶黃流心月餅，每盒定價1,280元。

9入組合的廣式月餅口味，則改由棗泥核桃、蓮蓉松子、香蘭白玉蛋黃登場，再搭配三款奶黃流心月餅，此外，9入組合全新搭配百年傳統嶢陽茶品的東方美人茶、凍頂烏龍茶，看明月品茶香，整個仲秋月夜的雅興都準備好了，每盒定價1,680元。以上，8月4日前訂購享8.5折優惠，可於Stage 101線上預購：https://bit.ly/3XIcI8V

除了中秋月餅，台北101紀念酒亦推出如意對杯組禮盒，經典龍膽藍瓶及凰翎紅瓶附上兩入金箔打印如意圖騰的精緻對杯。台北101紀念酒內涵1977年窖藏至今的馬祖陳高，窖藏陳高極其珍稀，可謂是「喝一瓶少一瓶」。瓶身同樣是由精湛工藝打造，釉色窯燒瓶身以繁複精湛技術呈現台北101的建築意象，瓶身也將象徵富貴的古銅錢、如意雲紋等吉祥圖騰融入，同時使用金箔花紙裝飾，也象徵富貴、信任與事業成功美好寓意。2023年度精選「龍膽藍瓶/鳳翎紅瓶限定如意對杯禮盒組」，限量發售，每盒10,800元，Stage 101與台北101紀念品店限量販售。