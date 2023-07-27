全家便利商店周末應援！限時3天「Fami!ce霜淇淋、特大杯拿鐵、私品茶鮮露醇奶茶」買1送1

颱風天的風雨是否打亂了上班或出遊的步調？全家便商店本周末推出多項限時優惠，讓大家用吃喝一掃壞心情。

全家便利商店7月28日至7月30日限時3天推出霜淇淋優惠，使用全盈+PAY支付可享Fami!ce霜淇淋（口味不限）買1送1；即日起至9月5日再推出寶特瓶飲料聯合優惠活動，活動期間購買指定寶特瓶飲料，可享同品牌、同價位第2件6折或買3送1的好康優惠2選1，包含黑松、立頓、原萃、愛之味、御茶園等各大飲料品牌皆可享有折扣，共計超過百項寶特瓶飲料都有優惠。

週末必做事項除了耍廢，還要鎖定全家便利商店「康康五」超值攻略，7月28日至7月30日推出私品茶「鮮露醇奶茶」、Let’s Café特大杯拿鐵同品項買1送1（冰熱可任選），另有FamiCollection鹼性離子水（800ml）、御茶園茶香緋紅、杜老爺曠世奇派草莓大雪糕皆享同品項買1送1優惠。

為了與消費者共度開心暑假，全家便利商店即日起推出家庭號飲品、熟食區、點數卡積分集章趣三重奏，優惠多更多。全家便利商店會員即日起至10月3日購買指定家庭號冷藏飲品，可享單件95折、任2件85折優惠，購買指定家庭號800ml以上冷藏飲品任1件還可集1章，集滿指定章數可兌換家庭號飲品及購物金。開啟全家便利商店App「地圖趣」的「限店美食瘋」查詢，即日起至9月12日消費1元可集1積分，滿額就可兌換熱食區酷碰券。

全家便利商店會員即日起至8月22日購買點數卡儲值商品，單筆交易滿300元獲得1章，可兌換商品優惠券或集滿2章兌換全家便利商店5元購物金；同一期間於全家便利商店會員App進入「驚喜Fa點！100點抽」遊戲頁面，即可投注Fa點100點抽獎享雙重好康，抽就送Let’s Café PLUS新品冷萃咖啡（280g）48元優惠券，再獲得3萬元旅遊購物金抽獎機會，投注越多、中獎機會越高。