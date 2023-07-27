快訊

住一晚230萬！全球最貴飯店套房在賭城 網酸根本不值得

杜蘇芮10級暴風圈來襲 金門縣府宣布28日停止上班上課

快訊／江宏傑現身記者會宣布告贏福原愛 有利判決出爐

全家便利商店周末應援！限時3天「Fami!ce霜淇淋、特大杯拿鐵、私品茶鮮露醇奶茶」買1送1

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店7月28日至7月30日限時3天使用全盈+PAY支付，可享Fami!ce霜淇淋買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店7月28日至7月30日限時3天使用全盈+PAY支付，可享Fami!ce霜淇淋買1送1。圖／全家便利商店提供

颱風天的風雨是否打亂了上班或出遊的步調？全家便商店本周末推出多項限時優惠，讓大家用吃喝一掃壞心情。

全家便利商店7月28日至7月30日限時3天推出霜淇淋優惠，使用全盈+PAY支付可享Fami!ce霜淇淋（口味不限）買1送1；即日起至9月5日再推出寶特瓶飲料聯合優惠活動，活動期間購買指定寶特瓶飲料，可享同品牌、同價位第2件6折或買3送1的好康優惠2選1，包含黑松、立頓、原萃、愛之味、御茶園等各大飲料品牌皆可享有折扣，共計超過百項寶特瓶飲料都有優惠。

週末必做事項除了耍廢，還要鎖定全家便利商店「康康五」超值攻略，7月28日至7月30日推出私品茶「鮮露醇奶茶」、Let’s Café特大杯拿鐵同品項買1送1（冰熱可任選），另有FamiCollection鹼性離子水（800ml）、御茶園茶香緋紅、杜老爺曠世奇派草莓大雪糕皆享同品項買1送1優惠。

為了與消費者共度開心暑假，全家便利商店即日起推出家庭號飲品、熟食區、點數卡積分集章趣三重奏，優惠多更多。全家便利商店會員即日起至10月3日購買指定家庭號冷藏飲品，可享單件95折、任2件85折優惠，購買指定家庭號800ml以上冷藏飲品任1件還可集1章，集滿指定章數可兌換家庭號飲品及購物金。開啟全家便利商店App「地圖趣」的「限店美食瘋」查詢，即日起至9月12日消費1元可集1積分，滿額就可兌換熱食區酷碰券。

全家便利商店會員即日起至8月22日購買點數卡儲值商品，單筆交易滿300元獲得1章，可兌換商品優惠券或集滿2章兌換全家便利商店5元購物金；同一期間於全家便利商店會員App進入「驚喜Fa點！100點抽」遊戲頁面，即可投注Fa點100點抽獎享雙重好康，抽就送Let’s Café PLUS新品冷萃咖啡（280g）48元優惠券，再獲得3萬元旅遊購物金抽獎機會，投注越多、中獎機會越高。

此外，全家便利商店鮮食再出招，精選世界級海鮮食材製成高品質海味鮮食，採用日本直輸頂級白鰻，即日起於線下、線上隨買跨店取推出「厚燒玉子鰻飯」，呈現道地日式風味，全家行動購亦同步推出「蒲燒鰻串」，高等級美味不可錯過；另有多款以鮪魚、鰻魚、鮭魚、明太子入料的海味飯糰持續熱銷中。更全新推出「海の味漁夫飯」，採用日式醬香炊飯及漁夫醬，搭配滿滿的蛤蜊肉，限量10萬份，還可享有主副配優惠。

開啟全家便利商店App「地圖趣」的「限店美食瘋」查詢，即日起至9月12日消費1元可集1積分，滿額就可兌換熟食區酷碰券。圖／全家便利商店提供
開啟全家便利商店App「地圖趣」的「限店美食瘋」查詢，即日起至9月12日消費1元可集1積分，滿額就可兌換熟食區酷碰券。圖／全家便利商店提供
全家便利商店海の食堂新開張，多款海味美食必嘗。圖／全家便利商店提供
全家便利商店海の食堂新開張，多款海味美食必嘗。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至9月5日推出超過百項寶特瓶飲料可享同品牌、同價位第2件6折或買3送1好康優惠2選1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至9月5日推出超過百項寶特瓶飲料可享同品牌、同價位第2件6折或買3送1好康優惠2選1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店7月28日至7月30日限時3天使用全盈+PAY支付，可享Fami!ce霜淇淋買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店7月28日至7月30日限時3天使用全盈+PAY支付，可享Fami!ce霜淇淋買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「康康五」7月28日至7月30日可享私品茶「鮮露醇奶茶」買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「康康五」7月28日至7月30日可享私品茶「鮮露醇奶茶」買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店週末攻略「康康五」，7月28日至7月30日推出指定私品茶、Let’s Café及冰品、飲品等同品項買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店週末攻略「康康五」，7月28日至7月30日推出指定私品茶、Let’s Café及冰品、飲品等同品項買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「康康五」7月28日至7月30日可享Let’s Café特大杯拿鐵買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「康康五」7月28日至7月30日可享Let’s Café特大杯拿鐵買1送1。圖／全家便利商店提供
即日起至8月22日全家便利商店會員App進入「驚喜Fa點！100點抽」遊戲頁面，即可投注Fa點100點抽獎享雙重好康，最高有機會獲得3萬元購物旅遊金。圖／全家便利商店提供
即日起至8月22日全家便利商店會員App進入「驚喜Fa點！100點抽」遊戲頁面，即可投注Fa點100點抽獎享雙重好康，最高有機會獲得3萬元購物旅遊金。圖／全家便利商店提供

便利商店

延伸閱讀

被耽誤的霜淇淋店？「全家霜淇淋」最受歡迎10種口味大洗牌一次看

植物奶正夯！超商為何不推豆漿+咖啡？網友實驗揭原因：只能說慘烈

全家便利商店統一發票開出「2組千萬特別獎」！這兩店快看你去過沒？

快囤貨！全家便利商店「哈根達斯寵愛派對」迷你杯、雪糕買10送10

相關新聞

台北101跨足月餅送禮市場 第一高樓意象企業主超愛

象徵月圓團圓的中秋佳節一向備受眾人喜愛與重視，透過美食更是最直接傳達美好祝福的方式。台灣地標建築台北101跨足月餅送禮市...

7-ELEVEN推「台日旅遊生活服務平台」！OPEN POINT生態圈打通雙向消費累兌點

把握暑假最後一個月的旅遊旺季，7-ELEVEN線上線下整合「OPEN POINT生態圈」、「ibon售票網」雙平台，領先...

滿滿香菜、青蔥配漢堡！「青春漢堡」還有限定飲品上桌

台中知名早午餐「田樂」的姊妹品牌「青春漢堡（Aoharu Burger）」，今夏以「日式喫茶店」的風格出發，推出季節限定...

全家便利商店周末應援！限時3天「Fami!ce霜淇淋、特大杯拿鐵、私品茶鮮露醇奶茶」買1送1

颱風天的風雨是否打亂了上班或出遊的步調？全家便商店本周末推出多項限時優惠，讓大家用吃喝一掃壞心情。

台新銀慶83玫瑰節！推最高回饋13.8%、再抽東京來回機票

台新銀行自推出首張以女性為訴求的台新銀行玫瑰信用卡，並打造專屬節慶「83玫瑰節」，至今已邁向10周年，民眾在8月1日至3...

又悶又熱讓30歲男人老成大叔！簡單2步驟有輕熟男魅力

天氣又悶又熱，許多男性如果不重視基礎保養，小心才30歲，馬上就被叫大叔！在夏天時，男性的皮脂分泌較女性旺盛，如果不清潔保...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦