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又悶又熱讓30歲男人老成大叔！簡單2步驟有輕熟男魅力
天氣又悶又熱，許多男性如果不重視基礎保養，小心才30歲，馬上就被叫大叔！在夏天時，男性的皮脂分泌較女性旺盛，如果不清潔保養，就會讓肌膚粗糙按成，特別是T字部位，容易阻塞毛孔長痘痘，或是臉上乾燥缺水，容易長皺紋，可能30歲就被叫大叔了。
其實男人保養很簡單，基礎完成兩步驟，就可以讓肌膚維持在正常狀況，找回輕熟男的帥氣魅力。
保養第一步就是清潔，特別是毛孔內的皮脂汗垢，要徹底清潔，還可以依照自己的膚質來挑選，混合肌可使用uno新炭洗顏，添加淨油炭粉的超濃密泡沫，起泡快速，有效淨化毛孔；油性肌採用uno新淨洗顏，添加雙重植物性磨砂成分，加強毛孔清潔；乾性肌則用uno新潤洗顏，添加玻尿酸的洗面乳，加強保濕。
洗完臉後，只要著重一步驟「保濕」，剛洗完臉時，記得馬上就塗上保濕產品， uno完效男人保濕凍a，結合化妝水、精華液、乳液、乳霜與面膜等程序，加入控油粉末與綠茶萃取、雙重玻尿酸、牛磺酸，鎖水保濕，而且不黏膩，簡單就能完成基礎保養。
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