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上班族必看！跟黃河、傅孟柏學穿搭這配件秒變質感型男

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
萬寶龍新款4810系列皮件的信封型收納包，共有黑、咖啡、深綠三色可選。圖／萬寶龍提供
萬寶龍新款4810系列皮件的信封型收納包，共有黑、咖啡、深綠三色可選。圖／萬寶龍提供

雖然雙肩後背包有其便利收納之處，但一款手提的中大型公事包，也能無形展現出男性的紳士氣息。萬寶龍（Montblanc）推出新款4810系列皮件，並邀請黃河與傅孟柏兩位金鐘視帝，以商務休閒（Smart Causal）的風格造型，巧妙演繹該系列的保齡球包、大型公事包等新品，瀟灑而俐落。

以《危險心靈》、《模仿犯》、《紅衣小女孩》等電視電影作品知名的黃河，穿上一身深灰色成套西裝，只見他手提一款大型的公事包並「外掛」一件信封包，走路有「風」，也散發大都會的摩登感。而曾演出《本日公休》、《你的情歌》的傅孟柏則是以卡其色的休閒長衫搭配棕色保齡球包、黑色迷你包，展現游刃有餘的沈穩自信。

萬寶龍推出4810系列公事包新品，涵蓋中型公事包、信封型收納包、保齡球包、手提包等多種設計。其提手處的三角形借鏡了萬寶龍墨水瓶瓶身結構，包款側邊皮革重疊則一如信封開口。特殊的木質紋壓花散發著低調但餘韻悠長的自然聯想，而包款全數則運用棕色、英倫綠、象牙白與黑等古典色彩，不以浮誇色彩爭奇鬥豔、更顯雅緻內斂。

品牌藝術總監Marco Tomasetta為此表示，本系列的皮革紋理靈感源自樹皮，並展現森林中豐富的自然色調，「這種經典材質在1960及1970年代非常流行，而現在更以全新方式營造柔軟和觸感極佳的效果。」同時德國本位的萬寶龍在設計上也兼顧了實用思維，像是薄型公文包 、公事包和小型後背包便具備科技裝置、A4文件或商務用品的特殊設計，此外手提包與保齡球包可搭配皮革短手把與織物長背帶，展現多種穿戴搭配可能。

金鐘視帝傅孟柏示範全新4810系列保齡球包與迷你包。圖／萬寶龍提供
金鐘視帝傅孟柏示範全新4810系列保齡球包與迷你包。圖／萬寶龍提供
4810系列保齡球包，57,700元。圖／萬寶龍提供
4810系列保齡球包，57,700元。圖／萬寶龍提供
上班族不必是千篇一律的白襯衫、黑色後肩包，黃河（右）與傅孟柏示範了如何運用簡約但有設計感的公事包，為全身造型質感強勢升級。圖／萬寶龍提供
上班族不必是千篇一律的白襯衫、黑色後肩包，黃河（右）與傅孟柏示範了如何運用簡約但有設計感的公事包，為全身造型質感強勢升級。圖／萬寶龍提供
4810系列手提包，54,200元。圖／萬寶龍提供
4810系列手提包，54,200元。圖／萬寶龍提供
金鐘視帝黃河除了早年成名作《危險心靈》，今年再有新作《模仿犯》於串流平台Netflix熱映中。圖／萬寶龍提供
金鐘視帝黃河除了早年成名作《危險心靈》，今年再有新作《模仿犯》於串流平台Netflix熱映中。圖／萬寶龍提供

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