上班族必看！跟黃河、傅孟柏學穿搭這配件秒變質感型男

雖然雙肩後背包有其便利收納之處，但一款手提的中大型公事包，也能無形展現出男性的紳士氣息。萬寶龍（Montblanc）推出新款4810系列皮件，並邀請黃河與傅孟柏兩位金鐘視帝，以商務休閒（Smart Causal）的風格造型，巧妙演繹該系列的保齡球包、大型公事包等新品，瀟灑而俐落。

以《危險心靈》、《模仿犯》、《紅衣小女孩》等電視電影作品知名的黃河，穿上一身深灰色成套西裝，只見他手提一款大型的公事包並「外掛」一件信封包，走路有「風」，也散發大都會的摩登感。而曾演出《本日公休》、《你的情歌》的傅孟柏則是以卡其色的休閒長衫搭配棕色保齡球包、黑色迷你包，展現游刃有餘的沈穩自信。

萬寶龍推出4810系列公事包新品，涵蓋中型公事包、信封型收納包、保齡球包、手提包等多種設計。其提手處的三角形借鏡了萬寶龍墨水瓶瓶身結構，包款側邊皮革重疊則一如信封開口。特殊的木質紋壓花散發著低調但餘韻悠長的自然聯想，而包款全數則運用棕色、英倫綠、象牙白與黑等古典色彩，不以浮誇色彩爭奇鬥豔、更顯雅緻內斂。