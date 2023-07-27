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女團TWICE「多賢」展現亮眼帶貨力 MICHAEL KORS趕緊簽下當全球代言人

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
在數次參加品牌的時尚大秀後，MICHAEL KORS正式宣布邀多賢她擔任代言人。圖／MICHAEL KORS提供
在數次參加品牌的時尚大秀後，MICHAEL KORS正式宣布邀多賢她擔任代言人。圖／MICHAEL KORS提供

恭喜韓國女團TWICE成員多賢！在數次參加品牌的時尚大秀後，MICHAEL KORS正式宣布邀請她擔任代言人，這也是繼今年三月舒淇之後，品牌簽下的第二位全球代言人。而且預計將到來的9月紐約時裝周，多賢也會首次以品牌代言人身份現身MICHAEL KORS大秀，屆時又會有什麼讓人驚艷的造型？讓粉絲都很期待。

多賢的全名為金多賢，也在高人氣女團TWICE中擔任饒舌及副唱，過去數度前往紐約出席MICHAEL KORS的時裝大秀。而且私下也經常穿戴品牌服飾與配件，皆帶起了仿效風潮，甚至還出現了所謂「多賢包」，展現亮眼帶貨能力。因此，MICHAEL KORS趕緊砸重金把多賢簽下，請她出任全球代言人。隨之曝光的Michael Kors秋季及假期系列廣告形象，便可看到多賢展現了率性、華麗跟俐落的造型，畫面美不勝收。而據MICHAEL KORS表示，於即將到來的9月紐約時裝周，將有望看到多賢與同樣是全球代言人的舒淇首度同框，讓人也很期待。

正式成為MICHAEL KORS全球代言人後，品牌也曝光了多賢演繹的Michael Kors秋季及假期系列廣告形象。圖／MICHAEL KORS提供
正式成為MICHAEL KORS全球代言人後，品牌也曝光了多賢演繹的Michael Kors秋季及假期系列廣告形象。圖／MICHAEL KORS提供

而義大利時尚品牌EMPORIO ARMANI也曝光了秋冬形象廣告，找來演員Nicolas Maupas及模特兒Finn Farrell、Jeranimo Van Russell等人共同詮釋。由攝影師Gregory Harris掌鏡，以「Emporio Armani Magazine」中的圖像與經典城市景觀為靈感，透過黑白影像呈現；畫面引人入勝，有著電影場景抑或是夢境的錯覺。

正式成為MICHAEL KORS全球代言人後，品牌也曝光了多賢演繹的Michael Kors秋季及假期系列廣告形象。圖／MICHAEL KORS提供
正式成為MICHAEL KORS全球代言人後，品牌也曝光了多賢演繹的Michael Kors秋季及假期系列廣告形象。圖／MICHAEL KORS提供

多賢身著深丹寧緹花與可拆卸環保皮草夾克18,800元及短裙12,500元，手提Gigi Empire深丹寧緹花大型托特包21,800元及Parker深丹寧緹花金屬飾相機帝國包16,500元。圖／MICHAEL KORS提供
多賢身著深丹寧緹花與可拆卸環保皮草夾克18,800元及短裙12,500元，手提Gigi Empire深丹寧緹花大型托特包21,800元及Parker深丹寧緹花金屬飾相機帝國包16,500元。圖／MICHAEL KORS提供

時尚品牌EMPORIO ARMANI的秋冬形象廣告，透過黑白影像呈現，有著電影場景抑或是夢境的錯覺。圖／Giorgio Armani提供
時尚品牌EMPORIO ARMANI的秋冬形象廣告，透過黑白影像呈現，有著電影場景抑或是夢境的錯覺。圖／Giorgio Armani提供

時尚品牌EMPORIO ARMANI的秋冬形象廣告，透過黑白影像呈現，有著電影場景抑或是夢境的錯覺。圖／Giorgio Armani提供
時尚品牌EMPORIO ARMANI的秋冬形象廣告，透過黑白影像呈現，有著電影場景抑或是夢境的錯覺。圖／Giorgio Armani提供

時尚品牌EMPORIO ARMANI的秋冬形象廣告，透過黑白影像呈現，有著電影場景抑或是夢境的錯覺。圖／Giorgio Armani提供
時尚品牌EMPORIO ARMANI的秋冬形象廣告，透過黑白影像呈現，有著電影場景抑或是夢境的錯覺。圖／Giorgio Armani提供

Michael Kors Parker深丹寧緹花金屬飾相機帝國包，16,500元。圖／MICHAEL KORS提供
Michael Kors Parker深丹寧緹花金屬飾相機帝國包，16,500元。圖／MICHAEL KORS提供

Michael Kors Mila黑色鍊帶小型肩背包，17,100元。圖／MICHAEL KORS提供
Michael Kors Mila黑色鍊帶小型肩背包，17,100元。圖／MICHAEL KORS提供

Michael Kors Heather棕色老花拼接大型鍊帶包，16,500元。圖／MICHAEL KORS提供
Michael Kors Heather棕色老花拼接大型鍊帶包，16,500元。圖／MICHAEL KORS提供

Michael Kors深丹寧緹花短裙，12,500元。圖／MICHAEL KORS提供
Michael Kors深丹寧緹花短裙，12,500元。圖／MICHAEL KORS提供

Michael Kors Gigi Empire深丹寧緹花大型托特包，21,800元。圖／MICHAEL KORS提供
Michael Kors Gigi Empire深丹寧緹花大型托特包，21,800元。圖／MICHAEL KORS提供

品牌 紐約 舒淇

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