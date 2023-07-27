女團TWICE「多賢」展現亮眼帶貨力 MICHAEL KORS趕緊簽下當全球代言人

恭喜韓國女團TWICE成員多賢！在數次參加品牌的時尚大秀後，MICHAEL KORS正式宣布邀請她擔任代言人，這也是繼今年三月舒淇之後，品牌簽下的第二位全球代言人。而且預計將到來的9月紐約時裝周，多賢也會首次以品牌代言人身份現身MICHAEL KORS大秀，屆時又會有什麼讓人驚艷的造型？讓粉絲都很期待。

多賢的全名為金多賢，也在高人氣女團TWICE中擔任饒舌及副唱，過去數度前往紐約出席MICHAEL KORS的時裝大秀。而且私下也經常穿戴品牌服飾與配件，皆帶起了仿效風潮，甚至還出現了所謂「多賢包」，展現亮眼帶貨能力。因此，MICHAEL KORS趕緊砸重金把多賢簽下，請她出任全球代言人。隨之曝光的Michael Kors秋季及假期系列廣告形象，便可看到多賢展現了率性、華麗跟俐落的造型，畫面美不勝收。而據MICHAEL KORS表示，於即將到來的9月紐約時裝周，將有望看到多賢與同樣是全球代言人的舒淇首度同框，讓人也很期待。

正式成為MICHAEL KORS全球代言人後，品牌也曝光了多賢演繹的Michael Kors秋季及假期系列廣告形象。圖／MICHAEL KORS提供

而義大利時尚品牌EMPORIO ARMANI也曝光了秋冬形象廣告，找來演員Nicolas Maupas及模特兒Finn Farrell、Jeranimo Van Russell等人共同詮釋。由攝影師Gregory Harris掌鏡，以「Emporio Armani Magazine」中的圖像與經典城市景觀為靈感，透過黑白影像呈現；畫面引人入勝，有著電影場景抑或是夢境的錯覺。

正式成為MICHAEL KORS全球代言人後，品牌也曝光了多賢演繹的Michael Kors秋季及假期系列廣告形象。圖／MICHAEL KORS提供

多賢身著深丹寧緹花與可拆卸環保皮草夾克18,800元及短裙12,500元，手提Gigi Empire深丹寧緹花大型托特包21,800元及Parker深丹寧緹花金屬飾相機帝國包16,500元。圖／MICHAEL KORS提供

時尚品牌EMPORIO ARMANI的秋冬形象廣告，透過黑白影像呈現，有著電影場景抑或是夢境的錯覺。圖／Giorgio Armani提供

時尚品牌EMPORIO ARMANI的秋冬形象廣告，透過黑白影像呈現，有著電影場景抑或是夢境的錯覺。圖／Giorgio Armani提供

時尚品牌EMPORIO ARMANI的秋冬形象廣告，透過黑白影像呈現，有著電影場景抑或是夢境的錯覺。圖／Giorgio Armani提供

Michael Kors Parker深丹寧緹花金屬飾相機帝國包，16,500元。圖／MICHAEL KORS提供

Michael Kors Mila黑色鍊帶小型肩背包，17,100元。圖／MICHAEL KORS提供

Michael Kors Heather棕色老花拼接大型鍊帶包，16,500元。圖／MICHAEL KORS提供

Michael Kors深丹寧緹花短裙，12,500元。圖／MICHAEL KORS提供