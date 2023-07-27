JR Pass10月起最高調漲50％ 年底前出發凍漲優惠這裡搶

JR東日本與西日本昨宣布，JR Pass將在10月1日起漲價，其中以JR Pass東日本鐵路周遊券（東北地區）漲幅50％最高，每張2萬日圓（約台幣4400元）漲至3萬日圓（約台幣6600元）。旅遊電商平台Klook推出快閃優惠，只要購買指定JR Pass即贈日本eSIM一張（價值約台幣300元），另只要出行日期在今年12月28日前，都能以未漲價前價格購入JR Pass全國版。

JR東日本10月1日起調漲鐵路周遊券包括「JR東日本鐵路周遊券（東北地區）」、「JR東日本鐵路周遊券（長野、新潟地區）」、「JR東北・南北海道鐵路周遊券」、「JR東日本・南北海道鐵路周遊券」、「JR東京廣域周遊券​ ​」，及來回成田機場的「N'EX東京去回車票（N'EX TOKYO Round Trip Ticket）」，漲幅約22％至50％。

JR西日本10月1日起也調漲部分票券，包括「關西地區鐵路周遊券」1日券至4日券、關西廣域鐵路周遊券、關西＆廣島鐵路周遊券、JR西日本全地區鐵路周遊券等，平均漲幅約10％至23％。另外，「JR PASS全日本鐵路周遊券（JR Pass全國版）」先前也宣布，10月起將大幅調漲6成。

Klook表示，即日起中午12點至7月31日一連五天推出快閃優惠，旅客只要購買指定JR Pass，就送日本eSIM一張（價值約台幣300元），也可加價升級其他流量方案。另外，凡於Klook預購JR Pass全國版，只要是出行日期在今年12月28日前，都可以未漲價前價格購入，最高可省約台幣12000元。