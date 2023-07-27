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得獎涼麵、菠蘿油現場吃得到！500碗攜手Uber Eats打造小吃市集 首站台北華山周末登場

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「500碗｜Uber Eats 美食小吃市集」台北場匯聚8間500碗台北得獎人氣小吃店家共襄盛舉，小吃控想吃的在地美食，來現場（應該）都點的到。圖／Uber Eats提供
「500碗｜Uber Eats 美食小吃市集」台北場匯聚8間500碗台北得獎人氣小吃店家共襄盛舉，小吃控想吃的在地美食，來現場（應該）都點的到。圖／Uber Eats提供

Uber Eats持續透過行動支持台灣在地美食，今年首度與青年媒體《500輯》合作推出屬於台灣人觀點的小吃新指南「500碗」，希望透過更多美食達人的推薦，將更多的街頭小吃帶上平台，讓民眾以最方便的外送方式享受最日常的台灣美食。本週末7月29日起，「500碗」指南用吃小吃最對味的方式呈現，打造「500碗｜Uber Eats 美食小吃市集」，首站將在7月29日、30日於台北華山文創產業園區「中4A」熱鬧登場，之後也會陸續前往台南及高雄出攤。

7月29日、30日於台北華山文創產業園區「中4A」熱鬧登場的「500碗｜Uber Eats 美食小吃市集」，現場將匯聚8間500碗台北得獎人氣小吃，包括奧運羽球金牌王齊麟推薦也是本次500碗「Uber Eats優食獎」得主的「福德涼麵」、帶給台北人第一顆香港正港冰火菠蘿油的「好好味港式菠蘿包」等，另外還有音樂表演及揪團拍拍樂體驗，邀請民眾在台灣小吃與音樂聲中共度好吃好玩的盛夏食光。

同時，Uber Eats也推出多項好康優惠，除如火如荼進行中的「500碗集碗挑戰抽大獎」活動外，市集現場更推出Uber One會員多項專屬優惠和體驗方案，包括「小春園滷味」額外贈送美味小品1份，「好好味港式菠蘿包」則是飲品搭菠蘿包折5元套餐優惠，手搖飲名店「大苑子」則祭出Uber One會員購買2項飲品就送品牌保冷袋的活動，並自7月29日起至8月15日期間，聯合平台上超夯台北500碗得獎及人氣美食祭出雙重好康。

首波優惠，7月29日至8月1日使用Uber Eats App點購包括羅媽媽米粉湯、江家牛肉麵永和豆漿、馬友友印度廚房、龍門客棧餃子館等58家店家，外送單筆訂單消費滿新台幣299元即可享40元折扣優惠；時逢父親節，8月2日至8月15日祭出Uber One會員優惠再加碼，輸入優惠序號「富爸爸」，滿399元即享8.5折，最高可折100元，讓沒辦法親臨現場的民眾，也能在家吃得到美味。

奧運羽球金牌王齊麟推薦也是本次500碗「Uber Eats優食獎」得主的「福德涼麵」，將在台北場市集限量推出1天100份的招牌涼麵。圖／Uber Eats提供
奧運羽球金牌王齊麟推薦也是本次500碗「Uber Eats優食獎」得主的「福德涼麵」，將在台北場市集限量推出1天100份的招牌涼麵。圖／Uber Eats提供
師大巷弄起家的500碗得獎人氣店家「好好味港式菠蘿包」市集現身，必吃原味菠蘿包、冰火菠蘿油，必配的港式凍檸茶、絲襪奶茶與鴛鴦奶茶。圖／Uber Eats提供
師大巷弄起家的500碗得獎人氣店家「好好味港式菠蘿包」市集現身，必吃原味菠蘿包、冰火菠蘿油，必配的港式凍檸茶、絲襪奶茶與鴛鴦奶茶。圖／Uber Eats提供
人氣手搖飲品「大苑子」市集現場祭出Uber One會員獨享優惠購買指定飲品就送品牌保冷袋。圖／Uber Eats提供
人氣手搖飲品「大苑子」市集現場祭出Uber One會員獨享優惠購買指定飲品就送品牌保冷袋。圖／Uber Eats提供
「500碗｜Uber Eats 美食小吃市集」首站7月29日至7月30日台北登場，線上線下串聯好康大方送，小吃控手刀吃起來。圖／Uber Eats提供
「500碗｜Uber Eats 美食小吃市集」首站7月29日至7月30日台北登場，線上線下串聯好康大方送，小吃控手刀吃起來。圖／Uber Eats提供

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