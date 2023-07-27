Kit Sport 正式更名「有好募韓國站」！熱銷韓國募資商品即將登場

有你共創團隊引進韓國知名運動品牌商品「Kit Gym 核心肌」在今年初成功募資，獲得超過五百萬餘元的資金支持。而為了更貼合我們的核心價值觀，也更符合我們的發展方向，有你共創團隊迎來了另一個重要的里程碑。

現在，我們的粉絲專頁「Kit Sport」正式更名為「有好募韓國站」！這是我們為了提供最優質的產品和服務而做出的重要決定。

除了之前熱門的「Kit Gym 核心肌」，「有好募韓國站」還將為您帶來由韓國專業物理治療師團隊成立的美體品牌AKESO。他們的明星商品「LumbarNap脊椎伸展器」在韓國募資平台累計銷售突破3.8億韓幣，並獲得超過8千人的好評回饋。

「LumbarNap脊椎伸展器」結合了腰椎間盤突出治療機器原理和人體工學設計，讓您在簡單的10分鐘搖擺運動中，安全有效地舒緩背部緊繃和骨盆不適，讓您的腰部感受無限舒適。

在「有好募韓國站」，我們將持續提供最熱門的韓國募資商品，提供更好的購物體驗。