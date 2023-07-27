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莉莉蘿絲戴普全新香奈兒Première腕表形象 9月將亮相

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Première腕表原創款，26.1 x 20 x 7.65 毫米18K黃金鍍精鋼表殼、表冠鑲嵌凸圓形縞瑪瑙、黑色漆面表盤、18K黃金鍍精鋼黑色皮革穿鍊表帶，18萬6,000元。圖／香奈兒提供
Première腕表原創款，26.1 x 20 x 7.65 毫米18K黃金鍍精鋼表殼、表冠鑲嵌凸圓形縞瑪瑙、黑色漆面表盤、18K黃金鍍精鋼黑色皮革穿鍊表帶，18萬6,000元。圖／香奈兒提供

「美麗、精緻、時髦、經典。我想只有香奈兒才能創作出這樣的腕表！」 香奈兒（CHANEL）品牌大使暨女演員莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp）這樣形容Première腕表。香奈兒於1987年推出的Première腕表，是第一款是品牌邁向製表的里程碑；36年後的今日，這款原創設計再次回歸，推出全新的Première原創款腕表，標誌性風格元素經當代美學重新演繹，在細節上修改為更符合當代配戴習慣的版本。如今香奈兒更宣布莉莉蘿絲戴普將擔任Première腕表原創款全新形象大使，所拍攝的形象廣告將於2023年9月1日曝光。

Première在法文形容詞字意中，有著首要、卓越的意思，香奈兒的Première則是第一款專為女性設計的腕表。當時的香奈兒藝術總監傑克海盧（Jacques Helleu）大膽以N˚5香水瓶蓋與巴黎芳登廣場的八角造型為靈感，以簡約的幾何為女性打造專屬的優雅與前衛。

除了極高辨識度的八角型表盤與切面玻璃，香奈兒更以獨樹一幟的皮革穿鍊交織成彷如手鍊的表帶，致敬經典菱格紋包。表冠鑲嵌圓形縞瑪瑙，沒有時標的黑色漆面表盤上，時間隨著兩根金色指針悠然流淌而過，香奈兒以品牌經典的雙色美學，將時間藝術化繁為簡。

Première腕表原創款，26.1 x 20 x 7.65 毫米18K黃金鍍精鋼表殼、表冠鑲嵌凸圓形縞瑪瑙、黑色漆面表盤、18K 黃金鍍精鋼黑色皮革穿鍊表帶，18萬6,000元。圖／香奈兒提供
Première腕表原創款，26.1 x 20 x 7.65 毫米18K黃金鍍精鋼表殼、表冠鑲嵌凸圓形縞瑪瑙、黑色漆面表盤、18K 黃金鍍精鋼黑色皮革穿鍊表帶，18萬6,000元。圖／香奈兒提供
Première腕表原創款，18萬6,000元。圖／香奈兒提供
Première腕表原創款，18萬6,000元。圖／香奈兒提供
Première腕表原創款全新形象大使Lily Rose Depp形象照。圖／香奈兒提供
Première腕表原創款全新形象大使Lily Rose Depp形象照。圖／香奈兒提供

香奈兒 腕表 品牌

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