莉莉蘿絲戴普全新香奈兒Première腕表形象 9月將亮相

「美麗、精緻、時髦、經典。我想只有香奈兒才能創作出這樣的腕表！」 香奈兒（CHANEL）品牌大使暨女演員莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp）這樣形容Première腕表。香奈兒於1987年推出的Première腕表，是第一款是品牌邁向製表的里程碑；36年後的今日，這款原創設計再次回歸，推出全新的Première原創款腕表，標誌性風格元素經當代美學重新演繹，在細節上修改為更符合當代配戴習慣的版本。如今香奈兒更宣布莉莉蘿絲戴普將擔任Première腕表原創款全新形象大使，所拍攝的形象廣告將於2023年9月1日曝光。

Première在法文形容詞字意中，有著首要、卓越的意思，香奈兒的Première則是第一款專為女性設計的腕表。當時的香奈兒藝術總監傑克海盧（Jacques Helleu）大膽以N˚5香水瓶蓋與巴黎芳登廣場的八角造型為靈感，以簡約的幾何為女性打造專屬的優雅與前衛。