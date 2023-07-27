聽新聞
test
0:00 / 0:00
莉莉蘿絲戴普全新香奈兒Première腕表形象 9月將亮相
「美麗、精緻、時髦、經典。我想只有香奈兒才能創作出這樣的腕表！」 香奈兒（CHANEL）品牌大使暨女演員莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp）這樣形容Première腕表。香奈兒於1987年推出的Première腕表，是第一款是品牌邁向製表的里程碑；36年後的今日，這款原創設計再次回歸，推出全新的Première原創款腕表，標誌性風格元素經當代美學重新演繹，在細節上修改為更符合當代配戴習慣的版本。如今香奈兒更宣布莉莉蘿絲戴普將擔任Première腕表原創款全新形象大使，所拍攝的形象廣告將於2023年9月1日曝光。
Première在法文形容詞字意中，有著首要、卓越的意思，香奈兒的Première則是第一款專為女性設計的腕表。當時的香奈兒藝術總監傑克海盧（Jacques Helleu）大膽以N˚5香水瓶蓋與巴黎芳登廣場的八角造型為靈感，以簡約的幾何為女性打造專屬的優雅與前衛。
除了極高辨識度的八角型表盤與切面玻璃，香奈兒更以獨樹一幟的皮革穿鍊交織成彷如手鍊的表帶，致敬經典菱格紋包。表冠鑲嵌圓形縞瑪瑙，沒有時標的黑色漆面表盤上，時間隨著兩根金色指針悠然流淌而過，香奈兒以品牌經典的雙色美學，將時間藝術化繁為簡。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言