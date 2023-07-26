拍到A380照片送「杜拜來回機票」！阿聯酋A380重返台灣

全世界最大客機「A380」又要重返台灣了！阿聯酋航空宣佈，旗下A380將於8月1日再度重新執飛台北－杜拜航線。為此，桃園國際機場粉絲團也舉辦抽獎活動，凡於8月1日拍攝到A380飛抵台灣的照片並參與社群活動，就有機會抽中「杜拜來回機票」，1人中獎，2人同行。

阿聯酋航空自2016年首度引進A380執飛台北－杜拜航線，當時採3艙配置機型，提供有空中淋浴SPA、空中酒吧等設施，引起航空迷的熱烈討論。睽違3年之後，A380又將再度於8月1日重新返台。本次使用的A380採雙艙配置，提供557個經濟艙座位、58個商務艙座位。

為了歡迎阿聯酋航空A380客機重新執飛台北－杜拜航線，桃園國際機場Facebook粉絲專頁發佈獨家抽獎活動訊息，只要在8月1日當天捕捉到阿聯酋航空A380飛抵台灣的身影，並參與社群活動，就有機會獲得「台北－杜拜來回機票」，1人中獎2人同行。