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「瘦子」上位！喜成OMEGA首台灣品牌大使 海陸都有型
高價位運動鐘表品牌歐米茄（OMEGA）日前發表2023年夏日主打表款：夏日藍色海馬腕表系列，除了一系列藍色面盤的輕奢運動、專業深潛、天文台認證高精密時計，品牌並同時宣布了由饒舌歌手「瘦子」出任台灣首位品牌大使，而瘦子也出席了記者會活動，展現時髦、帥氣的西裝與表款穿搭。
過往其實「瘦子」已經頻頻在IG中曬出多款OMEGA表款的穿搭造型，例如他曾配戴過Globemaster綠色面盤腕表、Speedmaster超霸登月計時碼表、又或是SeaMaster海馬深潛腕表，而無論是動感、懷舊、經典的不同風格瘦子都能輕鬆駕馭，也難怪受到瑞士高級表款大廠青睞，更成為品牌的首位台灣大使，展現強勢風格的雙重聯手。
而本次出席活動時，瘦子手上則配戴了本季新款的Aqua Terra 150米世界時區腕表。該系列出自OMEGA先前曾發表的一系列「海馬」（Aqua Terra）藍色海馬表款，同系列再包含像是海馬Planet Ocean Ultra Deep 6,000米腕表，展現出能抵禦海底6,000米下的超強抗壓能力。
全系列再包含像是海馬150米系列同軸擒縱38毫米大師天文台腕表、41毫米大師天文台腕表與300 米系列同軸擒縱42毫米大師天文台腕表，表款除了具備歐米茄引以為傲的大師天文台機芯，並全數具備150、300甚至達6,000米的專業防水表現，全系列已在台上市，並透過瘦子的強大氣場，展現出表款海、陸兩棲的時尚姿態。
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