太可愛！康是美推「寶可夢系列商品」夏日加價購　「精靈球款收納盒、皮卡丘翻轉抱枕」必收

跨世代大小朋友都喜愛的寶可夢周邊商品來了！康是美首次舉辦寶可夢系列商品加價購，8月2日起推出一系列設計感十足、可愛療癒且富實用性的商品，以夏日輕旅行、戶外用品為主軸，共分3波段推出17款商品，活動期間單筆消費滿388元即可加購、單筆發票上限6件，除了全台420家康是美門市之外，康是美線上門市eShop也同步展開。

康是美寶可夢系列商品加價購分為3個波次，每波都有獨特的主題。首波主題「海邊篇」將於8月2日至9月26日開跑，以海灘和夏日為靈感，設計出多款可愛的寶可夢造型商品，包括「連身帽浴巾兒童款及大人款」、方便實用的「FUN一夏透明提袋」、多用途的「全員沙灘巾」、「大開口手提盥洗包」、「雙面漁夫帽」等。

第二波主題「經典篇」將於8月11日至9月26日登場，回歸到寶可夢經典元素，為粉絲們帶來一份懷舊的驚喜，推出經典不敗的「兩用收納盒－精靈球款」、趣味又實用的「翻轉抱枕－皮卡丘款及卡比獸款」、「舒眠眼罩球枕」、「1+1手提摺疊收納盒／籃」等。

第三波主題「旅行篇」將於8月18日至9月26日壓軸登場，以旅行和探險為主題，提供實用且時尚的寶可夢加購周邊產品，包括引人注目的「Easy速開帳篷」、「萌Q透明直傘」、「文青皮革小包」、「卡哇伊抱枕被」、「遊趣摺疊推車」等。

康是美實體門市於7月28日起陸續推出6款寶可夢自動充氣氣球，單筆消費滿1,000元即享19元加購一件，或全店消費不限金額享39元加購一件，數量有限，售完為止；還有康是美LINE好友抽獎活動，於7月28日至8月3日參加抽獎，就有機會獲得皮卡丘／伊布款氣球以及寶可夢系列商品。