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太可愛！康是美推「寶可夢系列商品」夏日加價購　「精靈球款收納盒、皮卡丘翻轉抱枕」必收

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
康是美「寶可夢系列」商品加價購第二波「經典篇」將於8月11日至9月26日登場，活動期間消費滿388元即可加購、單筆發票上限6件。圖／康是美提供
康是美「寶可夢系列」商品加價購第二波「經典篇」將於8月11日至9月26日登場，活動期間消費滿388元即可加購、單筆發票上限6件。圖／康是美提供

跨世代大小朋友都喜愛的寶可夢周邊商品來了！康是美首次舉辦寶可夢系列商品加價購，8月2日起推出一系列設計感十足、可愛療癒且富實用性的商品，以夏日輕旅行、戶外用品為主軸，共分3波段推出17款商品，活動期間單筆消費滿388元即可加購、單筆發票上限6件，除了全台420家康是美門市之外，康是美線上門市eShop也同步展開。

康是美寶可夢系列商品加價購分為3個波次，每波都有獨特的主題。首波主題「海邊篇」將於8月2日至9月26日開跑，以海灘和夏日為靈感，設計出多款可愛的寶可夢造型商品，包括「連身帽浴巾兒童款及大人款」、方便實用的「FUN一夏透明提袋」、多用途的「全員沙灘巾」、「大開口手提盥洗包」、「雙面漁夫帽」等。

第二波主題「經典篇」將於8月11日至9月26日登場，回歸到寶可夢經典元素，為粉絲們帶來一份懷舊的驚喜，推出經典不敗的「兩用收納盒－精靈球款」、趣味又實用的「翻轉抱枕－皮卡丘款及卡比獸款」、「舒眠眼罩球枕」、「1+1手提摺疊收納盒／籃」等。

第三波主題「旅行篇」將於8月18日至9月26日壓軸登場，以旅行和探險為主題，提供實用且時尚的寶可夢加購周邊產品，包括引人注目的「Easy速開帳篷」、「萌Q透明直傘」、「文青皮革小包」、「卡哇伊抱枕被」、「遊趣摺疊推車」等。

康是美實體門市於7月28日起陸續推出6款寶可夢自動充氣氣球，單筆消費滿1,000元即享19元加購一件，或全店消費不限金額享39元加購一件，數量有限，售完為止；還有康是美LINE好友抽獎活動，於7月28日至8月3日參加抽獎，就有機會獲得皮卡丘／伊布款氣球以及寶可夢系列商品。

此外，8月5日起寶可夢集換式卡牌也可以在康是美買到，還會在門市舉辦寶可夢卡牌體驗活動，活動詳情請鎖定康是美官網或LINE官方帳號。

康是美「寶可夢系列」商品加價購第一波「海邊篇」將於8月2日至9月26日開跑，「大開口手提盥洗包」加購價199元。圖／康是美提供
康是美「寶可夢系列」商品加價購第一波「海邊篇」將於8月2日至9月26日開跑，「大開口手提盥洗包」加購價199元。圖／康是美提供
康是美「寶可夢系列」商品加價購第一波「海邊篇」將於8月2日至9月26日開跑，消費滿388元即可加購、單筆發票上限6件。圖／康是美提供
康是美「寶可夢系列」商品加價購第一波「海邊篇」將於8月2日至9月26日開跑，消費滿388元即可加購、單筆發票上限6件。圖／康是美提供
康是美「寶可夢系列」商品加價購第三波「旅行篇」將於8月18日至9月26日壓軸登場，「Easy速開帳篷」加購價899元。圖／康是美提供
康是美「寶可夢系列」商品加價購第三波「旅行篇」將於8月18日至9月26日壓軸登場，「Easy速開帳篷」加購價899元。圖／康是美提供
康是美「寶可夢系列」商品加價購第二波「經典篇」將於8月11日至9月26日登場，「兩用收納盒－精靈求款」加購價499元。圖／康是美提供
康是美「寶可夢系列」商品加價購第二波「經典篇」將於8月11日至9月26日登場，「兩用收納盒－精靈求款」加購價499元。圖／康是美提供
康是美「寶可夢系列」商品加價購第一波「海邊篇」將於8月2日至9月26日開跑，「全員沙灘巾」加購價499元。圖／康是美提供
康是美「寶可夢系列」商品加價購第一波「海邊篇」將於8月2日至9月26日開跑，「全員沙灘巾」加購價499元。圖／康是美提供
康是美「寶可夢系列」商品加價購第三波「旅行篇」將於8月18日至9月26日壓軸登場，「文青皮革小包」加購價399元。圖／康是美提供
康是美「寶可夢系列」商品加價購第三波「旅行篇」將於8月18日至9月26日壓軸登場，「文青皮革小包」加購價399元。圖／康是美提供
康是美「寶可夢系列」商品加價購第三波「旅行篇」將於8月18日至9月26日壓軸登場，活動期間消費滿388元即可加購、單筆發票上限6件。圖／康是美提供
康是美「寶可夢系列」商品加價購第三波「旅行篇」將於8月18日至9月26日壓軸登場，活動期間消費滿388元即可加購、單筆發票上限6件。圖／康是美提供
康是美「寶可夢系列」商品加價購第一波「海邊篇」將於8月2日至9月26日開跑，「連身帽浴巾－兒童款」加購價399元。圖／康是美提供
康是美「寶可夢系列」商品加價購第一波「海邊篇」將於8月2日至9月26日開跑，「連身帽浴巾－兒童款」加購價399元。圖／康是美提供
康是美「寶可夢系列」商品加價購第一波「海邊篇」將於8月2日至9月26日開跑，「連身帽浴巾－大人款」加購價599元。圖／康是美提供
康是美「寶可夢系列」商品加價購第一波「海邊篇」將於8月2日至9月26日開跑，「連身帽浴巾－大人款」加購價599元。圖／康是美提供
康是美「寶可夢系列」商品加價購第一波「海邊篇」將於8月2日至9月26日開跑，皮卡丘、伊布雙面設計的「FUN一夏透明提袋」加購價329元。圖／康是美提供
康是美「寶可夢系列」商品加價購第一波「海邊篇」將於8月2日至9月26日開跑，皮卡丘、伊布雙面設計的「FUN一夏透明提袋」加購價329元。圖／康是美提供
康是美「寶可夢系列」商品加價購第三波「旅行篇」將於8月18日至9月26日壓軸登場，「卡哇伊抱枕被」加購價599元。圖／康是美提供
康是美「寶可夢系列」商品加價購第三波「旅行篇」將於8月18日至9月26日壓軸登場，「卡哇伊抱枕被」加購價599元。圖／康是美提供
康是美「寶可夢系列」商品加價購第二波「經典篇」將於8月11日至9月26日登場，「舒眠眼罩球枕」加購價349元。圖／康是美提供
康是美「寶可夢系列」商品加價購第二波「經典篇」將於8月11日至9月26日登場，「舒眠眼罩球枕」加購價349元。圖／康是美提供
康是美「寶可夢系列」商品加價購第一波「海邊篇」將於8月2日至9月26日開跑，「雙面漁夫帽」加購價399元。圖／康是美提供
康是美「寶可夢系列」商品加價購第一波「海邊篇」將於8月2日至9月26日開跑，「雙面漁夫帽」加購價399元。圖／康是美提供
康是美「寶可夢系列」商品加價購第二波「經典篇」將於8月11日至9月26日登場，「1+1手提摺疊收納盒／籃」加購價499元。圖／康是美提供
康是美「寶可夢系列」商品加價購第二波「經典篇」將於8月11日至9月26日登場，「1+1手提摺疊收納盒／籃」加購價499元。圖／康是美提供
康是美「寶可夢系列」商品加價購第三波「旅行篇」將於8月18日至9月26日壓軸登場，「遊趣摺疊推車」加購價1,099元。圖／康是美提供
康是美「寶可夢系列」商品加價購第三波「旅行篇」將於8月18日至9月26日壓軸登場，「遊趣摺疊推車」加購價1,099元。圖／康是美提供
康是美「寶可夢系列」商品加價購第三波「旅行篇」將於8月18日至9月26日壓軸登場，「萌Q透明直傘」加購價299元。圖／康是美提供
康是美「寶可夢系列」商品加價購第三波「旅行篇」將於8月18日至9月26日壓軸登場，「萌Q透明直傘」加購價299元。圖／康是美提供
康是美「寶可夢系列」商品加價購第二波「經典篇」將於8月11日至9月26日登場，「翻轉抱枕－皮卡丘款」、「翻轉抱枕－卡比獸款」每個加購價399元。圖／康是美提供
康是美「寶可夢系列」商品加價購第二波「經典篇」將於8月11日至9月26日登場，「翻轉抱枕－皮卡丘款」、「翻轉抱枕－卡比獸款」每個加購價399元。圖／康是美提供

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