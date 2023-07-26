少吃5碗一蘭！JR西日本「14款周遊券、4款車票」調漲

旅遊日本又喜歡買周遊券的旅客注意了！JR西日本宣佈，包括周遊型的「JR西日本鐵路周遊券」，以及單程型的「西日本訪日觀光車票」等多款商品，將於10月1日起進行調整。例如「關西地區鐵路周遊券」，由原價2,400～6,800日圓，調漲至2,800～7,000日圓，其他還有如關西廣域鐵路周遊券、JR西日本全地區鐵路周遊券等共計14款產品，也都有所調漲，最高差異達5,540日圓，若以「一蘭拉麵」價格計算，價差等於少吃5.7碗。另外4款訪日觀光車票也有調漲，價差100～400日圓。

根據JR西日本公告，公司推出之商品及與JR其他公司合作的部分共同設定商品，由於2023年4月1日車資調整和近來的使用狀況，販售價格將自10月1日起進行調整。（9月30日前在日本國外旅行社購買的兌換券及在本公司的網路預約服務所預訂的車票，在10月1日之後亦可按照原本價格使用。）

鐵路周遊券部份，除了關西地區鐵路周遊券調漲外，「關西廣域鐵路周遊券」由10,000日圓漲至12,000日圓；「關西＆廣島地區鐵路周遊券」由15,000日圓漲至17,000日圓；「JR西日本全地區鐵路周遊券」由23,000漲為26,000元。其中「高山、北路地區周遊券」由14,260漲為19,800日圓，價差5540元；「伊勢、熊野、和歌山地區周遊券」由11,210日圓漲為16,500日圓，價差5,290日圓。其中「關西迷你鐵路周遊券」、「關西＆北陸地區鐵路周遊券」等6款商品價格不變。

至於訪日觀光車票部份，「HARUKA單程車票」由1,200～1,800日圓，漲為1,300～2,200日圓；「山陽新幹線單程車票」由10,500日圓，調為10,900日圓，THUNDERBIRD單程車票則維持6,000日圓。

另外為讓訪日旅客更加舒適地使用指定座席，「關西廣域鐵路周遊券」等部分商品將廢除指定席搭乘次數限制，變更為可無限次數搭乘。此外，「高山、北陸地區周遊券」、「伊勢、熊野、和歌山地區周遊券」指定席搭乘次數將從4次變更為6次。