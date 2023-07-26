快訊

秦剛消失後被免職：最短命外交部長，會衝擊習近平？

杜蘇芮下午3時已觸陸！颱風警戒範圍再納3區 不排除周五金門登陸

杜蘇芮逼近！高雄「這五區」今晚停班停課 颱風雨量預測恐達300mm

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小羊皮搭餅乾底 HOGAN大地色秋冬新品 演繹輕快活力

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
大地色系的沈穩搭配亮色的白色鞋履，就是秋冬萬無一失的質感穿搭秘訣。圖／HOGAN提供（合成圖）
大地色系的沈穩搭配亮色的白色鞋履，就是秋冬萬無一失的質感穿搭秘訣。圖／HOGAN提供（合成圖）

義大利精品品牌HOGAN今日發表2023秋冬男女新品，全系列鎖定「Gen H」H世代，強調中性風格男女通用穿搭，從懷舊風格得到靈感的復古休閒鞋，再將紐約的繁華夜色與中央公園的四季變化轉化為鞋履包款設計，同時聚焦於時下流行的「多巴胺」造型，更由外而內、讓心靈感受滿滿正能量，活力走跳秋冬。

鎖定中性風格的Gen H鞋履，亮點單品首推H-Stripes系列鞋款，使用柔軟的小羊皮與記憶鞋墊，穿著輕盈、且越穿越為舒適；H630則以復古籃球鞋為靈感，拼接皮革並將HOGAN品牌首字母大寫H巧妙融入鞋面，共有霧灰藍拼接酒紅、夕陽橘拼接楓葉棕紅等多種配色。

近年流行的「多巴胺」造型也影響了本季繽紛色彩，HOGAN將中央公園的綠葉化為橄欖綠牛皮肩背包、秋季時的楓紅則具現為一雙餅乾底高筒皮靴，近10公分但輕盈的大底再帶來「隱形增高」妙用；於此同時，HOGAN多個單品再以紐約的迷幻夜色入設計，像是H630黑色拼接星砂銀高筒休閒鞋、黑色亮片皮革鍊帶包，將大都會的夢幻與紙醉金迷，隨身、隨行。

獨厚男性的單品則有H619軍靴，靴款使用麂皮與餅乾大底，充滿軍事風格但不顯沈重；此外另有工裝風格尼龍綠色外套，外套下擺內側並具有抽繩設計、可自由調整寬度。同時HOGAN再推出台灣限定的New H222系列鞋款，共有黑、銀二色，同樣具有厚實大底隱形增高，而銀與白或金與白的色彩疊加，並結合金屬皮革與漆皮，傳遞不隨季節更迭的時髦都會動感。

焦糖棕拼接橄欖綠肩背包，活力繽紛的撞色設計與科幻塑料混搭，帶來「多巴胺」般的正能量感受，34,000元。圖／HOGAN提供
焦糖棕拼接橄欖綠肩背包，活力繽紛的撞色設計與科幻塑料混搭，帶來「多巴胺」般的正能量感受，34,000元。圖／HOGAN提供
New Wedge酒紅皮革短靴，27,000元。圖／HOGAN提供
New Wedge酒紅皮革短靴，27,000元。圖／HOGAN提供
HOGAN今日發表2023秋冬男女新品，強調中性風格、復古休閒，並將紐約中央公園的四季巧妙轉譯為鞋履包款設計。圖／HOGAN提供
HOGAN今日發表2023秋冬男女新品，強調中性風格、復古休閒，並將紐約中央公園的四季巧妙轉譯為鞋履包款設計。圖／HOGAN提供
H601摩卡棕拼接太陽黃休閒鞋，20,300元。圖／HOGAN提供
H601摩卡棕拼接太陽黃休閒鞋，20,300元。圖／HOGAN提供
餅乾鞋底加清爽俐落白色，是HOGAN 2023秋冬主打的H-Stripes系列，男女皆宜。圖／HOGAN提供
餅乾鞋底加清爽俐落白色，是HOGAN 2023秋冬主打的H-Stripes系列，男女皆宜。圖／HOGAN提供
NEW H222厚底休閒鞋台灣限定色，22,300元。圖／HOGAN提供
NEW H222厚底休閒鞋台灣限定色，22,300元。圖／HOGAN提供

品牌

延伸閱讀

北市156間門市限定、限量6千盒！7-ELEVEN推「OREO香草夾心餅乾聯名款」內附BLACKPINK小卡

台中停車格「黑色餅乾」紅了 國際年會邀發表地磁成果

3歲阿金突跳上床「泰山壓頂」 主人生病見這幕心涼了：電風扇比我重要？

天氣熱傘脫了！明治「沒了巧克力的香菇山」夏季限定 餅乾加倍不黏手

相關新聞

搶攻中台灣甜點市場商機 亞尼克台中智能服務店開幕

搶攻中台灣甜點市場商機，生乳捲名店亞尼克全台第27店-台中崇德門市今(26)日開幕，董事長吳宗恩表示，新店以新型態服務結...

來自古老的蜂蜜繃帶手法！嬌蘭修護黑、白霜找回亮顏感

蜜蜂，是法國保養品牌嬌蘭的重要元素，而蜂蜜也成為保養品中的重要來源。嬌蘭依照古老的「蜂蜜繃帶」手法，代表著配方中的活性成...

東京飯店漲3成！旅客最愛住這5區 熱銷飯店懶人包快收

台灣旅客愛日本，疫後復甦最快的旅遊國家，也是日本。根據易遊網日本訂房的銷售數據顯示，今年上半年銷售間夜數已較2019年成...

問鼎麻辣鍋「爸爸幾歲送幾片肉」！連阿公也適用

父親節的腳步越來越近，主打宮廷風的鍋物餐廳「問鼎」特別推出「爸爸幾歲送幾片牛肉」的限時優惠，不論是爸爸或是阿公均可適用，...

全家推「植覺生活」蔬食新品牌 同步亮相5間全蔬食店鋪

低碳、蔬食成為近年飲食新潮流，除了滿足民眾健康需求，同時也為減緩氣候變遷貢獻一份心力。今年初《氣候變遷因應法》修法，推廣...

小羊皮搭餅乾底 HOGAN大地色秋冬新品 演繹輕快活力

義大利精品品牌HOGAN今日發表2023秋冬男女新品，全系列鎖定「Gen H」H世代，強調中性風格男女通用穿搭，從懷舊風...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦