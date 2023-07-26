小羊皮搭餅乾底 HOGAN大地色秋冬新品 演繹輕快活力

義大利精品品牌HOGAN今日發表2023秋冬男女新品，全系列鎖定「Gen H」H世代，強調中性風格男女通用穿搭，從懷舊風格得到靈感的復古休閒鞋，再將紐約的繁華夜色與中央公園的四季變化轉化為鞋履包款設計，同時聚焦於時下流行的「多巴胺」造型，更由外而內、讓心靈感受滿滿正能量，活力走跳秋冬。

鎖定中性風格的Gen H鞋履，亮點單品首推H-Stripes系列鞋款，使用柔軟的小羊皮與記憶鞋墊，穿著輕盈、且越穿越為舒適；H630則以復古籃球鞋為靈感，拼接皮革並將HOGAN品牌首字母大寫H巧妙融入鞋面，共有霧灰藍拼接酒紅、夕陽橘拼接楓葉棕紅等多種配色。

近年流行的「多巴胺」造型也影響了本季繽紛色彩，HOGAN將中央公園的綠葉化為橄欖綠牛皮肩背包、秋季時的楓紅則具現為一雙餅乾底高筒皮靴，近10公分但輕盈的大底再帶來「隱形增高」妙用；於此同時，HOGAN多個單品再以紐約的迷幻夜色入設計，像是H630黑色拼接星砂銀高筒休閒鞋、黑色亮片皮革鍊帶包，將大都會的夢幻與紙醉金迷，隨身、隨行。