影／谷關夏季行銷有親子音樂會 8月住多家飯店6折起

谷關夏季行銷，將請歌手在谷關台電宿舍前廣場熱力開唱，也辦親子音樂會，並設置8公尺高的溜滑梯水道，8月入住谷關合法旅館，享有住宿6折起的優惠，還可參加抽獎，有機會抽中價值3萬元的奢華溫泉度假村「虹夕諾雅 谷關」。

參山國家風景區管理處長曹忠猷今天在記者會中表示，疫情後要重新振奮谷關觀光，政府和民間一起讓谷關的夏天熱鬧起來，他說谷關不只泡湯，也可避暑，也考慮明年是否可在谷關放煙火，歡迎大家不用出國，到谷關就很好玩，希望以後在淡季行銷，大家一起為谷關拚觀光；立委江啟臣表示，吃喝玩樂到谷關就對了，谷關泡湯聞名，夏天到谷關很涼爽，每一季都有其特色。

參山處加強谷關溫泉區夏季行銷，8月將陸續舉辦演唱會及親子音樂會兩場。今天在台中市政府陽明大樓舉行「2023谷關湯饗溫泉行銷活動」記者會，參山處長曹忠猷主持活動啟動儀式，邀請歌手邱軍到場演唱。

曹忠猷表示，參山處在谷關舉辦兩場演唱會及親子活動，並有在地特色農特品市集，讓遊客夏天到谷關體驗不一樣的玩法。8月4日在谷關台電下谷關會館前廣場舉辦「仲夏FUN鬆音樂派對」，邀請郭靜、許富凱、邱軍等知名藝人開唱，8月13日在谷關溫泉公園舉辦「親子FUN水音樂派對」，首度推出8公尺長水滑梯，當晚有流浪盒子、山羊樂團、台灣銅管五重奏等表演團體演出，另外每場活動將發送50元市集消費券各100張。