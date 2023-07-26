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新竹站前晶品城挨轟坑殺攤商 30店合約遭砍只到明年1月

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹火車站站前的「晶品城」進駐設櫃品牌不少。記者張裕珍／攝影
新竹火車站站前的「晶品城」進駐設櫃品牌不少。記者張裕珍／攝影

新竹火車站站前的「晶品城」為竹市首座BOT立體停車場及複合式購物中心，今天有多名設櫃攤商在議員劉康彥陪同下開記者會，指控業者因財務狀況易主、片面要求重新簽約，部分設櫃攤商店鋪都還有4至10年營運時間，被要求只能做到明年1月底，投入成本數百萬元恐血本無歸，要求業者正視原合約、市府也要負責。

晶品實業高姓副總表示，還要再了解一下狀況。市府交通處初步說明，BOT案是市府與晶品實業的合約關係，先前已經要求業者善盡處理與攤商合約問題，目前正在了解中。

市議員劉康彥表示，晶品城BOT案是由晶品開發實業股份有限公司得標，並將附屬商場3800坪晶品城購物廣場委予晶御股份有限公司營運，陸續進駐許多知名品牌星巴克、拿坡里披薩、日藥本舖、小蒙牛頂級麻辣養生鍋、寶雅、揪好客精緻燒肉、OB嚴選、卡帝原生香茶，以及新開幕的熊嗨星樂園、密室逃脫，大大小小約30多家業者。

劉康彥說，今年初先傳出晶御積欠晶品城設櫃廠商貨款，晶品開發實業公司今年4月也提前與晶御解約，改由資本額僅50萬元的博鉅行銷公司以每月50萬元向晶品開發實業承租，平均1坪每月僅支付132元。晶品開發實業公司則在6月因財務狀況不佳易主。

「無論易主還是解約，設櫃廠商都未在第一時間被告知。」劉康彥說，今年4至6月晶御仍以經營管理者自居，持續向設櫃廠商收取租金並和新進品牌簽約，晶品新的負責人劉煌基7月時還要求設櫃廠商與博鉅重簽進駐契約，但契約只能到明年1月31日。

由於不少設櫃廠商合約還有至少4到10年，突然被告知只能做到明年初，都讓廠商傻眼錯愕，今天多名廠商與議員劉康彥在晶品城前開記者會，並高舉「租約未到期，攤商被迫要搬離」等抗議牌面，並喊出口號「拜託高市長、救救小攤商」，盼市府正視。

青年創業者馬先生說，他們從台北起家經營密室逃脫，今年初因看好站前商圈發展及信任市府進駐，3月與簽約進駐晶品城簽了5年約，豈料開幕不到2個月就接到訊息只能做到明年初，還被以停冷氣、停電扶梯等方式逼迫，投入數百萬成本恐血本無歸。

開設飲品店的賴先生說，好不容易撐過疫情，消費者陸續回流，生意還不錯，但卻被片面要求離開；他也拿出合約表示，根據原合約第13條「權利變更」條文載明，如有所有權或經營權移轉與第三方時，乙方同意於收到移轉通知後，應配合簽署相關文件、資料，並向新所有權人或其指定人雙方共同遵守依契約內容等，就應走完合約。

晶品城設櫃攤商拿出合約表示，根據原合約第13條「權利變更」條文載明內容說明，應走完合約。記者張裕珍／攝影
晶品城設櫃攤商拿出合約表示，根據原合約第13條「權利變更」條文載明內容說明，應走完合約。記者張裕珍／攝影
新竹火車站站前的「晶品城」進駐設櫃品牌不少。記者張裕珍／攝影
新竹火車站站前的「晶品城」進駐設櫃品牌不少。記者張裕珍／攝影
新竹火車站站前的「晶品城」多名設櫃攤商在議員劉康彥陪同下開記者會，指控業者因財務狀況易主、片面要求重新簽約導致權益受損，喊話業者正視原合約、市府也要負責。記者張裕珍／攝影
新竹火車站站前的「晶品城」多名設櫃攤商在議員劉康彥陪同下開記者會，指控業者因財務狀況易主、片面要求重新簽約導致權益受損，喊話業者正視原合約、市府也要負責。記者張裕珍／攝影
新竹火車站站前的「晶品城」多名設櫃攤商在議員劉康彥陪同下開記者會，指控業者因財務狀況易主、片面要求重新簽約導致權益受損，喊話業者正視原合約、市府也要負責。記者張裕珍／攝影
新竹火車站站前的「晶品城」多名設櫃攤商在議員劉康彥陪同下開記者會，指控業者因財務狀況易主、片面要求重新簽約導致權益受損，喊話業者正視原合約、市府也要負責。記者張裕珍／攝影

議員 BOT 記者會

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