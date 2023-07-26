開學季購機 宏碁Acer Day電競系列顯卡、路由器開賣

學生族、新鮮人不可錯過宏碁Acer Day暑期促銷最佳採購時機，今年除了首度推出輕薄美型的亞太特仕Acer Swift Go璀璨金鑽石版、集強大效能和便攜性於輕薄機身的Swift Edge之外，宏碁更持續拓展電競產品線多元性，包括Predator Triton 17 X輕薄頂規款、裸視3D電競筆電Predator Helios 3D 15 SpatialLabs，以及Predator Helios Neo 16推出第13代Intel Core i9處理器規格，今年更擴大電競觸角推出獨立顯卡Predator BiFrost Intel Arc A750 8G OC及首次攜手AMD合作的Predator BiFrost Radeon RX7600 8G、 RX7600 8G OC等，而Predator電競路由器也即將開賣，想買筆電、想DIY自組規格都能滿足，電競發展觸角更多元，讓電競玩家有更多選擇。

繼去年年底發表第一張Predator BiFrost Intel Arc A770 OC獨立顯卡後，宏碁再度攜手Intel推出中階新品Predator BiFrost Intel Arc A750 8G OC，採用Intel XeSS人工智慧影像升級技術，售價7,990元；更首次與AMD合作，同時也是台灣業界唯一與Intel和AMD合作的品牌，推出Predator BiFrost Radeon RX7600 8G及RX7600 8G OC中階獨立顯卡新選擇，採用AMD RDNA 3架構、整合型AI功能加強運算效率，售價8,490元及8,990元，可在原價屋、欣亞數位、順發3C量販及Acer Store商城與PChome購物、Momo購物商城購買，皆享有Acer 3年保固服務。

迎接開學採購旺季，宏碁全系列輕薄筆電Swift及電競系列Nitro及Predator等筆電及桌機和螢幕商品一應俱全，另推薦輕薄筆電Swift Go、效能型Swift X，以及Nitro 17和主力Predator Helios Neo 16從Intel Core i7至頂規i9處理器選擇；電競桌機包括Nitro 50及Predator Orion系列，還有電競螢幕包括Predator X32 FP、XB323K RV、XV272K LV、AOPEN FireLegend 43XV1C P螢幕和投影機AOPEN FireLegend PV11，以及TravelMate P6/P4和商用Veriton Vero Mini/AIO等指定機種。