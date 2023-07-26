小新迷快衝！小新小白躍上牛乳、起司條 銅板價帶回家

蠟筆小新又來了！這次推出期間限定「蘋果煉乳風味牛乳」和兩款限定包裝「加曼貝爾起司條」，兩款商品只需銅板價，在全台7-ELEVEN就能買到，快趁優惠期間入手，小新迷們想收藏也不必大失血。

新版蘋果牛乳的包裝上，不只有穿著幼兒園制服的蠟筆小新，還有小新最愛的康達姆機器人，牛乳以蘋果風味搭配香醇煉乳，充滿甜蜜滋味，每瓶乳含量50%以上，口味經典方便好攜帶。

蠟筆小新加曼貝爾起司條來自日本，在兩地都有高人氣，它不只是單調的起司，外層以鱈魚片包覆，一口可以吃到香濃的起司味與鱈魚片的Q彈口感，採用一口大小的獨立包裝，方便食用也不沾手。此次推出兩款包裝，分別是紅色的大頭小新、天藍色的逗趣小新小白。