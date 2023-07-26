花蓮超夯打卡景點「鷺鷥咖啡」傳停業！雪雲城堡到年底

「縱谷平原裡的週末咖啡廳」鷺鷥咖啡以超夢幻的童話風格吸引遊客目光，也是花東縱谷綠帶上的熱門打卡點。業者昨於粉專無預警宣布「暫停營業」，網友紛紛表達不捨，但也充滿祝福，稱這裡是「有著讓人幸福美好回憶的地方。」

粉專發文表示，鷺鷥咖啡會在8/27（日）結束後，暫停營業；因此，8/28起即不開放非住宿旅客入園參觀。主業「雪雲城堡 Castle of Hsuehyun」則營業到2023/12/31。

結束原因是老闆的生涯規劃，預計明年初出國，今年下半年會開始安排園區的後續及新生活的置辦。也感謝每一位喜歡這裡的旅客，「讓我們任性的當一間只開週末三天下午時段、品項只做咖啡甜點的露天花園咖啡」。同時埋下伏筆，「靜待有緣人」，「展開不一樣的花園風貌。」

「鷺鷥咖啡」是花東縱谷間熱門的夢幻打卡點，門票可抵消費，一周只開放三天，遊客形容「有可愛的精靈小木屋」、「踏入園區彷彿到了歐洲」，沿落羽松大道可抵南法小村莊、童話花園迷宮、精靈童話小屋、怪怪魔法屋等，還有超美的雪雲城堡，整個園區充滿魔幻感。

網友雖感不捨，但也湧入祝福。「每次外地朋友來，帶到鷺鷥大家都很盡興」，有人封此為「最佳景點」，「謝謝帶給我們滿滿美好的回憶」。