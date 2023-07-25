最強出攤匯聚10碗！Uber Eats & 500碗市集周末在華山

最強小吃市集正式登場！致力推廣台灣美食的Uber Eats，與第一份在地觀點小吃新指南「500碗」，雙方攜手舉辦「500碗｜Uber Eats 美食小吃市集」台北場，7月29、30日在台北華山中4A登場。完整出攤名單曝光，12攤美食小吃中，總計獲得10碗，也包括有Uber Eats的當紅店家出攤，要讓大家好好逛、吃美食。

美食小吃市集中，有不少店家都是首度出攤，包括獲得2碗的基隆「周家蔥油餅」，帶來每天限量100份蔥油餅，以及被許多美食家譽為最好吃的紅燒肉，獲得2碗的「正宗阿角紅燒肉 劉美麗」也將出攤；導演柯孟融推薦而獲得1碗的「好好味港式菠蘿包」，將帶來招牌菠蘿包與各式港式飲品。

Uber Eats優質人氣店家也同步出攤，包括當紅的飲料店「得正」與「大苑子」、文青風格受到喜愛的「SOYYOUNG 永春豆花」、當紅人氣海鮮專賣的「波波海鮮市集」，都帶來道地的美食小吃，讓大家周末能夠吃飽飽。

其他500碗入選店家出攤者包括「紅花麻辣鹹水雞－通化創始總店」、「福德涼麵」、「小春園滷味」、「Double V ☓ 拾穗Bakery」與「指有雞飯」等。

Uber One會員 獨享專屬優惠

在「500碗｜Uber Eats 美食小吃市集」中，Uber One會員有專屬獨享優惠，只要出示會員APP，就能夠免費搶先使用當紅拍貼機，跟朋友或與小吃，留下美照。現場各攤位也針對Uber One會員推出專屬優惠，包括波波海鮮市集、正宗阿角紅燒肉 劉美麗、指有雞飯、Double V ☓ 拾穗等，讓 Uber One 會員消費就能折價10元。

兩天活動也安排音樂演出，29日12點邀請歌手Guitar Couple演唱，16點30分由DJ林貓王帶來美食風格音樂；30日12點有歌手鴨大演出，16點30分由Dr. Corti播放輕鬆的音樂。

在悶熱的天氣，7月29、30日快到華山中4A，享受各式各樣的台灣小吃美食，還有超酷的拍照打卡裝置，現場只要於市集內消費，並拍照打卡公開上傳個人FB或IG，標註 #UberEats #500碗 #UberOne專屬優惠 ，即可免費使用乙次拍貼機。

500碗｜Uber Eats美食小吃市集 台北場

時間：2023年7月29、30日（周六日）11:00～18：00

地點：台北華山文創園區中4A紅酒作業場（台北市八德路一段1號）

・加入 Uber One 會員，一個月免費試用 https://t.uber.com/BTKGVI