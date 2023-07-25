小資必看!在IKEA花1萬5千搞定臥室家具 再推80周年新品

小資族買家具，該如何精打細算呢？IKEA發表「全球居家趨勢大調查」，發現全球五大居家困擾都跟收納有關，因此2023年IKEA更強化居家收納靈感，零技巧快速收納。

IKEA針對小資青少男，也看準接下來的開學與就業暨，推出BRUKSVARA臥室系列登場，適合無腦搭配粉，其中一組9件組，涵蓋一個雙人床框、四個床底收納盒、兩張邊桌、一個收納櫃附4個收納盒、一個2門2抽衣櫃/衣廚等，只要特價14,999元，就能夠帶回家，超高CP值，適合臥室或小型房間使用．

BRUKSVARA臥室系列中，強化實惠價價，但擁有高品質，該系列也涵蓋齊全的臥室商品，包括床框、收納櫃體、邊桌到寢織，單人床框3,000元有找，採用木質搭配金屬床角，另外還有床底收納盒，附有輪腳方便移動，只要500元。

另外如399元的人體工學枕，BRUKSVARA邊桌與隨手就可以收納包包與衣物又不佔空間的吊衣桿，整體更為好搭配。