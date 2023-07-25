快訊

蔡總統確診是否真有天選之人？ 台大教授這樣解釋直言「這不可能」

以色列全國大罷工！司法改革引爆全民怒火

不斷更新／中颱杜蘇芮來襲！3縣市明正常上班課 各地停班課資訊看這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小資必看!在IKEA花1萬5千搞定臥室家具 再推80周年新品

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
IKEA 80周年系列：LÖVBACKEN邊桌是第一個讓消費者自己組裝的產品，不規則俐落的桌面形狀，加上桌腳的金屬光澤增添現代感。圖／IKEA提供
IKEA 80周年系列：LÖVBACKEN邊桌是第一個讓消費者自己組裝的產品，不規則俐落的桌面形狀，加上桌腳的金屬光澤增添現代感。圖／IKEA提供

小資族買家具，該如何精打細算呢？IKEA發表「全球居家趨勢大調查」，發現全球五大居家困擾都跟收納有關，因此2023年IKEA更強化居家收納靈感，零技巧快速收納。

IKEA針對小資青少男，也看準接下來的開學與就業暨，推出BRUKSVARA臥室系列登場，適合無腦搭配粉，其中一組9件組，涵蓋一個雙人床框、四個床底收納盒、兩張邊桌、一個收納櫃附4個收納盒、一個2門2抽衣櫃/衣廚等，只要特價14,999元，就能夠帶回家，超高CP值，適合臥室或小型房間使用．

BRUKSVARA臥室系列中，強化實惠價價，但擁有高品質，該系列也涵蓋齊全的臥室商品，包括床框、收納櫃體、邊桌到寢織，單人床框3,000元有找，採用木質搭配金屬床角，另外還有床底收納盒，附有輪腳方便移動，只要500元。

另外如399元的人體工學枕，BRUKSVARA邊桌與隨手就可以收納包包與衣物又不佔空間的吊衣桿，整體更為好搭配。

另外，IKEA慶祝80周年，推出Nytillverkad限量系列，以經典產品換上新樣貌，譬如有新顏色或是全新材質，1956年問世的LÖVBACKEN邊桌（原為LÖVET），是第一件讓消費者組裝的產品，有著不規則的桌面設計，並加上金屬光澤；1981年誕生的BONDSKÄR衣帽架（原為SMED），有著樹狀外型，依然實用；1973年的DOMSTEN椅凳（原為JERRY），實木座椅搭配繽紛椅腳；1963年問世的KULTURSKOG盆栽架（原為BALJA），椅腳設計經典又堅固，全系列最適合IKEA粉絲入手。

IKEA 80周年系列：淺綠色的KULTURSKOG盆栽架（原為BALJA），首次出現於1963年IKEA型錄。圖／IKEA提供
IKEA 80周年系列：淺綠色的KULTURSKOG盆栽架（原為BALJA），首次出現於1963年IKEA型錄。圖／IKEA提供
IKEA 80周年Nytillverkad限量系列登場，以活潑鮮豔的顏色和全新材質重塑經典設計。圖／IKEA提供
IKEA 80周年Nytillverkad限量系列登場，以活潑鮮豔的顏色和全新材質重塑經典設計。圖／IKEA提供
IKEA推出BRUKSVARA臥室系列，一組9件組，涵蓋一個雙人床框、四個床底收納盒、兩張邊桌、一個收納櫃附4個收納盒、一個2門2抽衣櫃/衣廚等，只要特價14,999元。圖／IKEA提供
IKEA推出BRUKSVARA臥室系列，一組9件組，涵蓋一個雙人床框、四個床底收納盒、兩張邊桌、一個收納櫃附4個收納盒、一個2門2抽衣櫃/衣廚等，只要特價14,999元。圖／IKEA提供
IKEA推出BRUKSVARA臥室系列，主打實惠價格。圖／IKEA提供
IKEA推出BRUKSVARA臥室系列，主打實惠價格。圖／IKEA提供

IKEA 床底

延伸閱讀

省水省電！讓IKEA大方送燈泡、折價券 加碼節能3法寶

想買高CP值家具首選IKEA？內行狂推1日系品牌：便宜耐用還有組裝服務

能裝什麼？她驚見IKEA推迷小環保袋 網揭用途：防水不怕髒

IKEA買家具「CP值最高」？這間反受好評 8招揭露：家具這樣買最划算

相關新聞

資金危機！「牛角燒肉」全台一次停業7間

一次收7間！？知名連鎖燒肉「牛角」宣布，因牛角加盟店「捷利國際餐飲股份有限公司」 發生資金周轉問題，包括高雄漢巨店、屏東...

Sony WF-1000XM5真無線降噪耳機27日在台上市

時隔2年，Sony宣布再推出全新旗艦真無線降噪耳機WF-1000XM5，外型設計、降噪性能、音質表現和藍牙技術4大重點皆...

小資必看!在IKEA花1萬5千搞定臥室家具 再推80周年新品

小資族買家具，該如何精打細算呢？IKEA發表「全球居家趨勢大調查」，發現全球五大居家困擾都跟收納有關，因此2023年IK...

全聯開出兩張發票大獎 千萬得主在鳳山

5-6月期統一發票今天開獎，全聯福利中心指出，全聯開出1張特別獎及1張特獎，特別獎開出門市為鳳山保泰，幸運中獎者花費44...

牛角燒肉餐飲集團驚傳收攤 勞部關切7月薪資無法支付

旗下擁有牛角燒肉專門店、胡椒廚房、樁涮HOT POT、邁泉豬排、捷果咖啡、元町家橫濱家系拉麵等品牌的「捷利國際餐飲集團」...

運動場館與教練大量湧入Trainge運動平台？揭上架課程、場租的秘密

現在運動不只為了健康，也是保持時尚的一環！但要怎麼接觸到更多的運動愛好者、如何讓消費者快速成交且輕鬆預約，是困擾著許多運動場館及教練的問題。而近期許多場館和教練紛紛在Trainge運動平台開課、提供場租，究竟是為什麼呢？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦