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牛角燒肉餐飲集團驚傳收攤 勞部關切7月薪資無法支付

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導

旗下擁有牛角燒肉專門店、胡椒廚房、樁涮HOT POT、邁泉豬排、捷果咖啡、元町家橫濱家系拉麵等品牌的「捷利國際餐飲集團」驚傳停業，昨日通知員工不用到公司上班。勞動部表示，今(25)日接獲牛角燒肉等餐飲品牌所屬傑利國際餐飲公司停業消息，立即主動與公司聯繫。公司提供全台32家分店，員工人數約500人（含派遣勞工100人），目前員工7月以前薪資皆正常發放，惟7月份薪資(發薪日8月10日)恐無法支付。

勞動部表示，已於今日要求所有分店涉及的6縣市政府(台北市、台中市、嘉義市、台南市、高雄市及屏東縣)立即依法進行預警查訪，瞭解員工相關訴求及後續就業輔導相關事宜，後續就員工工資及資遣費，會積極透過調解與墊償制度確保勞工相關債權，同時會並立即啟動協助員工就業等相關權益保障措施。

勞動部 薪資 品牌

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