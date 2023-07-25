星廚吳小芳進駐台北喜來登安東廳 A5、M9牛排雙雄上陣

台北喜來登館內餐廳「安東廳」經半年調整，延攬米其林一星餐廳「教父牛排」行政主廚吳曉芳(現更名為吳小芳)擔任顧問，餐廳內裝也同步升級，新菜單主打日本A5和牛、澳洲M9老饕牛排雙雄，以及4個國家多款牛排，並設計10多道口味鮮明的美東風味夏季新菜。新菜色單點250元起、套餐1,880元起。8月1日至8月8日凡點用任一款牛排或海陸主菜，即贈紅或白House Wine乙杯。【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

吳小芳畢業於美國廚藝名校CIA(The Culinary Institute of Amer-ica)，投身牛排領域超過20年，開創與執掌多家知名牛排館行政主廚一職，五度拿下米其林一星餐廳殊榮。進駐安東廳，經典不變，但多了安東廳過往少有的「辣」元素，吳小芳認為，夏季炎熱，因此想要以不一樣的辣度、酸度來一新味蕾。

安東廳原為法式餐廳，2019年轉型牛排館，疫後聘請吳小芳擔任顧問，「牛排館」的定位更為鮮明。此次安東廳引進的專業乾式熟成冰櫃，主要讓肉品透過本身酵素和外在微生物交互作用，提升熟成醇香與嫩度；在烹製上也一改過往低溫烘烤的方式，強調「短時間高溫爐烤」，讓中心溫度控制在50度左右，使肉品內裡柔軟多汁，外層酥脆焦香。

安東廳新菜單，有教父牛排的招牌「老饕牛排」，吳小芳取「澳洲M9和牛」保有肉味、香甜不膩口，她說，澳洲老饕經得起溫度燒烤，油脂豐富，很容易感受肉的層次，因此推出大受好評。另一亮點「日本A5和牛菲力」，特選日本熊本縣的A5等級和牛，因脂肪融點低，煎至軟嫩多汁。適合家庭分享的有「美國30天乾式熟成丁骨牛排、緬因州龍蝦」，軟嫩菲力與具嚼勁的紐約客兩種風味一次享受，筋膜部分也可安排二烤至香脆，作為下酒小食。

安東廳牛排皆提供六種配菜選擇，推薦「烤娃娃菜」，以48個月熟成的伊比利火腿邊角料煨煮，再點綴烘乾火腿畫龍點睛；「玉米」也有別以往奶油甜香，而是以帶著辣勁的是拉差醬增味，一新口感。

夏季新前菜共有八種選擇，以雞尾酒蝦、蟹肉餅及炸虎蝦三款最具特色。其中，「雞尾酒蝦」在鋪滿冰塊的杯中上菜，佐以辣椒醬、檸檬汁、香料等特製醬料，酸辣開胃，視覺也很清涼舒爽。美東馬里蘭州名菜「蟹肉餅」，醬料也是一絕，有柳橙蛋黃醬、自製辣椒油與彩椒丁，盤中畫面清爽、風味多樣。「炸虎蝦」初嘗香辣帶勁、尾韻有檸檬與蒜香氣息。

湯品則延續安東廳傳統的「干邑風味龍蝦湯」、口感改良為順滑細綢的「蘑菇卡布奇諾湯」，以及選用帕達諾、莫札瑞拉及瑞士葛瑞爾三種起司與薄脆吐司的「焗烤洋蔥湯」，另有讓人耳目一新「雞肉澄清湯」。

即使飽腹也不能錯過的甜點，吳小芳最推「布朗尼」，亮點是味噌冰淇淋，濃醇巧克力味中帶有茶香，鹹甜搭配絕妙。

台北喜來登安東廳

營業時間：午餐11:30~14:00；晚餐18:00~21:30

訂位專線：02-2321-1818轉訂席中心