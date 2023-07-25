喜迎Le Mans耐力賽百年 300頁精裝大書見證傳奇

經典的The 24 Hours Le Mans賽事今年精采迎向100周年紀，身為其衍伸賽事「利曼經典賽」（Le Mans Classic）官方合作夥伴的RICHARD MILLE與有榮焉，特別推薦了由法國出版社Les Éditions Cercle d’Art操刀的經霜大書：《24 HOURS OF LE MANS – 1923-2023》，並帶人再度回顧也見證了速度、力量的百周年重要一刻。

這本厚達360多頁的精彩內容，將Le Mans經歷過的100年劃分為了1923－1939年的「先驅時代」、1949－1967年的「重建並走向世界」、1968－1981年的「探索全新方案」、1982－1999年的「耐力賽新開端」，以及2000－2022年的「能源革命的黎明」共五個時期，同時再附上五頁的「賽事筆記」，以特殊的插頁色彩與版面設計，帶人深入爬梳照片背後的故事情境。

原為數學老師的Jean-Marc Teissedr從1976年《AUTOhebdo》雜誌創刊已是該雜誌的專欄作家，此後不僅編寫有《利曼24小時耐力賽》官方年鑑，另著作有《Henri Pescarolo》、《Bob Wollek》等車手傳記與《Les 24 Heures du Mans 1923-2010》多本出版物；另一位作者Thibaut Villemant則是從2009年成為《AUTOhebdo》雜誌的一員，此後並升任為副總編輯直到2021年。Thibaut Villemant除了與Jean-Marc Teissedre共同撰寫利曼24小時耐力賽的官方年鑑，也是電視台的賽事解說專家。