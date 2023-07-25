馬上入手蛋面鑽石瓶！寶格麗日不落漫享淡香精充滿浪漫

浪漫，是義大利與生俱來的代名詞，義大利精品BVLGARI寶格麗，呈現出卓越與浪漫風格，呼應著七夕情人節將至，旗下ALLEGRA悅享盛典系列全新推出「Passeggiata日不落漫享淡香精」，光是瓶身就絕美浪漫動人，整體香氛更是浪漫與奔放齊聚，展現出女人的優雅魅力。

寶格麗Passeggiata日不落漫享淡香精從外型上就很吸睛，瓶身承襲經典的蛋面切割寶石形狀，有著淺色調與暖色調，彷彿呈現出義大利日落金黃光澤。日不落漫享淡香精希望呈現出，在日落時分，女性閨密們漫步街上，當陽光灑落，好友間的真誠談笑，呈現出歡樂浪漫的風格，且Passeggiata在義大利文中，代表著愉悅散步，呈現出義式的生活熱情與享受當下。

整體香調以伊蘭伊蘭花香與麝香交織而成，充滿明亮的花香與溫暖的木質香調，如同一朵綻放出女性雅致姿態的花朵，釋放令人讚嘆的溫暖餘暉氣息。