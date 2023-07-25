牛角加盟店突歇業 供應商急忙搬貨

牛角日本燒肉專賣店Taiwan Gyu-Kaku在台灣共有17間分店，但今天上午10點官方臉書突然公告，其中7間由「捷利國際餐飲股份有限公司」加盟的分店即起暫停營業，多家食材供應商聽聞消息，紛紛趕往店鋪搬貨。

牛角日本燒肉專門店官方臉書公告，因牛角加盟店所屬「捷利國際餐飲股份有限公司」發生資金周轉問題，導致食材採購等出現困難而無法營業，即起暫停牛角高雄漢巨店、同盟店、義大店，屏東太平洋店、台中豐太店、嘉義耐斯店及台南永康愛買店等7家分店，其他分店正常營業。

「捷利國際餐飲股份有限公司」於2014年創設，旗下擁有牛角燒肉專門店、Pepper Lunch胡椒廚房、樁涮HOT POT、MAiSEN邁泉豬排、捷果咖啡、元町家橫濱家系拉麵等餐飲品牌，在全台約有30家門市。

位於高雄同盟路上由捷利公司所經營的牛角燒肉、捷果咖啡、樁涮複合門市，在今天上午貼出停業公告，記者直擊多家食材供應商趕往現場搬貨，有廠商表示，昨天還有叫貨，今天突然就收到通知要停業，趕緊將食材撤出；另一間廠商則強調，捷利公司並沒有積欠貨款。

現場有員工低調表示，昨天晚間臨時收到公司要停業通知，今天到店內收拾私人物品；也有多組饕客到現場要用餐，才看到停業公告直呼可惜，說原本要趁平日中午較沒人時段來用餐，沒注意到新聞已有報導停業消息。

也有民眾在高雄百貨內看到，牛角加盟店貼出停業公告，店內電話被打爆響個不停，裡面還有4到5位員工在忙進忙出，顯得有些不知所措，不少人在店門口嘆可惜「少了一家好吃的燒肉店」。