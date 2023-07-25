最溫柔聯名！Fika Fika Cafe推「富士山泉冰釀咖啡」
喝過富士山水的人，都忘不了那溫潤甜美的口感，現在不用出國也能品嘗這天然好味。來自富士山直送的天然好水「富士の湧水」與Fika Fika Cafe跨界推出聯名咖啡「富士山泉冰釀咖啡」，8/1起於Fika Fika Cafe伊通店、誠品店及遠百A13店限時推出，僅限一個月。
Fika Fika Cafe選用三款中深烘焙咖啡豆、兩種研磨度搭配富士山湧水，以6度低溫冷萃48小時，保留富士の湧水的純淨甘甜，又能帶出巧克力和酒釀風味，一入口就能感受到絲綢般的滑順口感，回甘的餘味，堪稱「史上最溫柔的聯名咖啡」。
聯名咖啡的外帶杯上，都貼有富士山造型貼紙，活動期間店內飲用水也將限量供應「富士の湧水」，讓咖啡迷實際感受軟水溫潤的口感。掃瞄店內「富士の湧水」優惠折扣，還可享有首次訂購五箱即享優惠價及免運服務。
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