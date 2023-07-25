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跑者必看！Nike科技新跑鞋就是厲害 降低碳足跡還提升回饋腳感
環境永續材料的使用對整個運動服裝產業有著重要的影響，品牌需要生產更具環保責任感的產品。於是Nike在提升Infinity系列跑鞋性能的同時減輕對環境的影響，打造出全新的Infinity RN 4鞋款，能量回饋較前一代增加了13%，絕對是跑者必入手！
產品原料常年佔據Nike總碳排放的70%，為此品牌研發出「Nike ReactX」泡棉，相較於先前鞋款搭載的Nike React泡棉，ReactX在製造過程中減少了能量消耗，每雙鞋中底可減少至少43%的碳足跡。光是如此，就花了約5年之久的時間研究、開發和測試。而全新的Nike Infinity RN 4鞋就是第一雙將ReactX泡棉與Nike Flyknit紗線鞋面結合的設計，提供卓越透氣性、靈活性和包覆性。鞋領的材質在柔軟的同時仍具有支撐力；鞋面所用的Nike Flyknit技術，相比傳統鞋面製造工藝，平均可減少60%的製作材料上浪費，升級後的鞋面更在腳趾部位增加用料容積，同時具備中足支撐系統。
而健身愛好者則不能錯過，Reebok Nano X3 Adventure訓練鞋，結合了最新性能創新技術Lift and Run底盤系統，加上更耐用及更具保護性的特點，讓穿著者也能應付戶外運動。同時Reebok Nano X3 Adventure鞋還搭載Vibram ECOSTEP RECYCLE EVO大底，這是一種可持續性和性能相結合的創新技術，提供卓越的抓地力、耐用性，並使用至少30%的回收橡膠製成。
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