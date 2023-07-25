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快囤貨！全家便利商店「哈根達斯寵愛派對」迷你杯、雪糕買10送10

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店即將展開「哈根達斯寵愛派對」，8月2日至8月15日購買哈根達斯迷你杯／雪糕系列可享買10送10優惠，亦可任選買3送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即將展開「哈根達斯寵愛派對」，8月2日至8月15日購買哈根達斯迷你杯／雪糕系列可享買10送10優惠，亦可任選買3送1。圖／全家便利商店提供

冰品控快衝囤貨！全家便利商店搶先宣布哈根達斯年度最優惠活動，即將展開「哈根達斯寵愛派對」，8月2日至8月15日購買哈根達斯迷你杯／雪糕系列可享買10送10優惠，亦可任選買3送1，滿4件還加贈哈根達斯全系列品脫6折券。

8月2日至8月15日活動期間於全家便利商店購買哈根達斯迷你杯／雪糕系列，還可參加會員App獨家集章趣活動，單筆消費4件即可集1章，集滿10章可兌換哈根達斯品牌「摺疊野餐籃」，集滿20章即可兌換「行動保冰桶」，贈品數量有限、換完為止。除了集章趣之外，購買哈根達斯系列再享「積分趣」活動資格，消費1元可獲得1積分，累積滿1,000積分，就能換100元全家便利商店購物金，使用全盈+PAY支付還能再加碼。

8月2日至8月15日於全家便利商店購買哈根達斯迷你杯／雪糕系列，可參加會員App獨家集章趣活動，單筆消費4件即可集1章，集滿10章可兌換哈根達斯品牌「摺疊野餐籃」，贈品數量有限、換完為止。圖／全家便利商店提供
8月2日至8月15日於全家便利商店購買哈根達斯迷你杯／雪糕系列，可參加會員App獨家集章趣活動，單筆消費4件即可集1章，集滿10章可兌換哈根達斯品牌「摺疊野餐籃」，贈品數量有限、換完為止。圖／全家便利商店提供
8月2日至8月15日活動期間於全家便利商店購買哈根達斯迷你杯／雪糕系列，還可參加會員App獨家集章趣活動，單筆消費4件即可集1章，集滿20章即可兌換「行動保冰桶」，贈品數量有限、換完為止。圖／全家便利商店提供
8月2日至8月15日活動期間於全家便利商店購買哈根達斯迷你杯／雪糕系列，還可參加會員App獨家集章趣活動，單筆消費4件即可集1章，集滿20章即可兌換「行動保冰桶」，贈品數量有限、換完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即將展開「哈根達斯寵愛派對」，8月2日至8月15日購買哈根達斯迷你杯／雪糕系列可享買10送10優惠，亦可任選買3送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即將展開「哈根達斯寵愛派對」，8月2日至8月15日購買哈根達斯迷你杯／雪糕系列可享買10送10優惠，亦可任選買3送1。圖／全家便利商店提供
8月2日至8月15日於全家便利商店購買哈根達斯迷你杯/雪糕系列，還可參加會員App獨家集章趣活動，單筆消費4件即可集1章，集滿10章以上可兌換哈根達斯品牌贈品，贈品數量有限、換完為止。圖／全家便利商店提供
8月2日至8月15日於全家便利商店購買哈根達斯迷你杯/雪糕系列，還可參加會員App獨家集章趣活動，單筆消費4件即可集1章，集滿10章以上可兌換哈根達斯品牌贈品，贈品數量有限、換完為止。圖／全家便利商店提供

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