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快囤貨！全家便利商店「哈根達斯寵愛派對」迷你杯、雪糕買10送10
冰品控快衝囤貨！全家便利商店搶先宣布哈根達斯年度最優惠活動，即將展開「哈根達斯寵愛派對」，8月2日至8月15日購買哈根達斯迷你杯／雪糕系列可享買10送10優惠，亦可任選買3送1，滿4件還加贈哈根達斯全系列品脫6折券。
8月2日至8月15日活動期間於全家便利商店購買哈根達斯迷你杯／雪糕系列，還可參加會員App獨家集章趣活動，單筆消費4件即可集1章，集滿10章可兌換哈根達斯品牌「摺疊野餐籃」，集滿20章即可兌換「行動保冰桶」，贈品數量有限、換完為止。除了集章趣之外，購買哈根達斯系列再享「積分趣」活動資格，消費1元可獲得1積分，累積滿1,000積分，就能換100元全家便利商店購物金，使用全盈+PAY支付還能再加碼。
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