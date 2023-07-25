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南韓毒氣包裹經台貨轉郵 中華郵政暫停收寄深圳郵件

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
疑從台灣寄出且藏毒氣包裹，左上角有「台灣台北」字樣。(翻攝自@HJLinus推特)
疑從台灣寄出且藏毒氣包裹，左上角有「台灣台北」字樣。(翻攝自@HJLinus推特)

南韓收容中心疑收「毒氣包裹」，3人拆封後頭暈送醫，且寄件地為台灣。中華郵政公司表示，該包裹透過「貨轉郵」國際快捷服務從大陸轉寄，為強化貨轉郵貨物源頭管控及業務管理，即日起暫停收寄來自大陸深圳貨轉郵轉運郵件，並要求業者不得攬收坊間散客貨物，增加可疑品項及常見誤報品項篩選機制等。

南韓各地陸續出現疑似含有毒物質的國際包裹，其中部分來自台灣，蔚山市一間身障福利設施員工，在打開不明國際包裹後出現呼吸困難、暈眩等症狀，隨後送醫。

中華郵政公司表示，為提升貨轉郵郵件安全性，除暫停收寄來自深圳郵件，並採取4項管控及防範措施，要求業者僅能接受跨境電商平台認證的物流商及商品供應商委運，不得攬收坊間散客貨物，並於收寄系統，增加可疑品項及常見誤報品項篩選機制，嚴密過濾及防堵不實申報情事。

中華郵政公司也說，若發現郵件內容申報不實或違反禁限寄情事，即依雙方合約予以重罰，倘有違約情事，將重罰不貸，並暫停接受該客戶交寄，情節重大者，立即解除合約。

中華郵政公司指出，貨轉郵專區主要是加速各國轉往其他郵政郵包的時程，過程中都依照海關規定辦理，也沒有進入台灣。事發後已配合韓國郵政提供寄件資訊跟網站資料。另也通知相關業者，在調查結果出爐前，暫停寄往南韓貨轉郵服務，視調查結果再決定是否恢復寄送。

中華郵政 南韓 深圳

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