資金危機！「牛角燒肉」全台一次停業7間

擁有細緻設計的LEGO®TECHNIC系列，能忠實還原車子的許多細節，一直以來深受許多車迷喜愛。這次LEGO（樂高）則以山葉機車YAMAHA去年上市的話題旗艦車款為靈感，忠實地還原了各個細節，不僅吸引樂高迷的關注，更是重機車友不可缺少的收藏品。

2023-07-25 10:13