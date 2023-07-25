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爆資金危機！「牛角燒肉」無預警全台一次停業7間

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資金危機！「牛角燒肉」全台一次停業7間

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
牛角燒肉。圖/擷取自官方粉絲頁
牛角燒肉。圖/擷取自官方粉絲頁

一次收7間！？知名連鎖燒肉「牛角」宣布，因牛角加盟店「捷利國際餐飲股份有限公司」 發生資金周轉問題，包括高雄漢巨店、屏東太平洋店、台中豐大店等7間門市，即日起暫停營業。業者也公告，目前牛角本部與各商場正在協議是否可以繼續正常營業。

1996年於東京創立的「牛角」，乃是日本知名的連鎖燒肉店，在日本擁有超過600間門市，海外也有約150間分店。目前牛角在台共有17間分店。但是牛角於今日發布公告，表示因牛角加盟店『捷利國際餐飲股份有限公司』 發生資金周轉問題，導致食材採購等出現困難而無法營業，包括高雄漢巨店、高雄同盟店、高雄義大店、屏東太平洋店、台中豐太店、嘉義耐斯店、台南永康愛買店等門市，即日起暫停營業。

公告中也指出，目前牛角本部與各商場正在協議是否可以繼續正常營業，如有詳細的政策將會再次公告。除上述店鋪外，其他分店皆正常營業。

除了牛角之外，捷利餐飲旗下同時還擁有胡椒廚房、邁泉豬排、元町家拉麵等多個餐飲品牌。近期也傳出將會同步停業的訊息。

屏東 日本 廚房

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