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酷澎首推7-ELEVEN取貨優惠 滿390元免運再送大冰拿

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Coupang酷澎在台提供火箭跨境及火箭速配服務，為消費者提供來自韓國、美國及在地數百萬種熱銷選品。圖／Coupang酷澎提供
Coupang酷澎在台提供火箭跨境及火箭速配服務，為消費者提供來自韓國、美國及在地數百萬種熱銷選品。圖／Coupang酷澎提供

來自韓國的Coupang酷澎，目前在台灣提供火箭跨境及火箭速配，為消費者提供來自韓國、美國及在地數百萬種熱銷選品，即日起更正式推出超商取貨服務，首次聯手7-ELEVEN送上取貨優惠，且陸續新增LINE Pay、貨到付款、Apple Pay等多元安全支付方案，提供消費者更便利多元的付款、取貨選擇。活動限定期間於Coupang酷澎App下單，選擇7-ELEVEN門市取貨，即可獲得大杯CITY CAFE冰拿鐵乙份兌換序號，可於8月12日至8月18日於7-ELEVEN門市兌換，每個會員帳號不限參加次數。

看準夏日購物需求，火箭速配酷夏美妝5折專區，獨家販售Banila Co. × 芭比聯名全系列下探原價6.3折、安耐曬金鑽高效防曬露N4X版下殺至589元，Laura Mercier煥顏透明蜜粉國際航空版原價5.2折，還可搭配不限金額首購7折優惠，還沒體驗過的消費者快嚐鮮。

火箭跨境提供來自韓國、美國的數百萬件熱銷選品，目前單筆訂單滿690元即享免運；火箭速配宅配訂單滿490元、超取訂單滿390元即享免運，隔日配送讓你不用出國也能買爆。

酷澎在台電商服務更趨完善多元，即日起提供超商取貨，讓使用者購物更便利。圖／Coupang酷澎提供
酷澎在台電商服務更趨完善多元，即日起提供超商取貨，讓使用者購物更便利。圖／Coupang酷澎提供

火箭 取貨

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